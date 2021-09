Ne vous y trompez pas : autant que votre cœur, c’est votre cerveau que la montagne des Singes entend stimuler. Car malgré les apparences, malgré les groupes qu’ils forment à vos pieds pour vous chaparder du maïs, les macaques de Barbarie sont depuis 2008 sur la liste des espèces en danger d’extinction. Aujourd’hui, la population magot mondiale est estimée à 8 000 singes, dont seul le quart vit à l’état sauvage. De là la volonté du parc de constituer une réserve scientifique ayant pour objectif final la réintroduction des animaux dans leur habitat naturel. Ainsi s’explique le faible accroissement de la communauté de la montagne des Singes (de 150 individus lors de l’inauguration à 250 environ un demi-siècle plus tard) : plus de 600 magots ont déjà été rapatriés au Maroc et participent désormais à la sauvegarde de leur espèce. La montagne des Singes combine donc les plaisirs d’une journée insolite et d’un véritable acte militant. Malin, comme un singe.