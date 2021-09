A l’instar du château de Montségur dans la campagne ariégeoise, le château de Peyrepertuse est l’un des plus célèbres châteaux cathares. Entre Narbonne et Perpignan, au cœur de la région des Corbières, cette ancienne forteresse servait de poste de défense et protégeait la frontière sud du royaume de France. Occupé par les Romains, fortifié au XIe siècle, le château devient un des "cinq fils de Carcassonne" au XIIIe siècle. Des siècles plus tard, cet héritage occitan vous tend les bras.

Dressée sur les hauteurs d’une falaise de calcaire, la "citadelle du vertige" épouse les anfractuosités de la roche, vous offrant une expérience historique immersive. Vous flottez littéralement à 800m, au-dessus du village de Duilhac.

Sous vos pieds se dévoile un paysage admirable où la garrigue se mêle à la roche immaculée et à la vigne. Un panorama méditerranéen, écrin splendide de ce chef-d’œuvre d’architecture militaire, où se mêlent catharisme et guerre franco-espagnole.