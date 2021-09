Massif des Corbières

Les Corbières, c’est avant tout un climat de vin, de miel et de romarin que l’on doit à la proximité de la mer Méditerranée. Le long de l’eau, entre Narbonne et Perpignan, s’étend le Parc naturel régional de la Narbonnaise, véritable terrain de jeu où la nature s’exprime encore en toute liberté. Sur 30km de littoral et plus de 80 000ha, c’est toute la biodiversité méditerranéenne qui se déploie : garrigue sèche et plateaux sablonneux, marais et lagunes entre lesquels serpentent de fins rubans de sable… Et toujours les vignes, fierté locale, sur près de 15 000ha dont la couleur offre un spectacle changeant selon les saisons. Le parc constitue également une étape importante dans la migration de plusieurs centaines d’oiseaux, qui se prêtent à l‘observation, pour peu que vous ayez des jumelles. Avec le retour des beaux jours, la flore reprend ses droits et le plateau de Leucate, déjà chargé de pins d’Alep, revêt le blanc immaculé des fleurs d’amandiers. Là aussi, on oublie le temps…