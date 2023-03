Découvrez ensuite la Sainte-Chapelle gothique. Jean d’Orléans la fait construire pour conserver des reliques de la Passion du Christ. L’édifice comprend quinze statues polychromes de saintes et de saints ainsi qu’une peinture murale du Jugement dernier. Observez ensuite l’aile dite de « Longueville ». Tournée vers le Loir, cette partie du château fut construite au XVIe siècle par François II d’Orléans Longueville, petit-fils de Jean de Dunois. Les premiers signes de la Renaissance y font leur apparition et annoncent les grands châteaux à venir de la vallée de la Loire. Cette aile, la plus récente, abrite les grandes salles d’apparat ainsi que les appartements de la famille d’Orléans-Longueville. Témoins de cette richesse, la collection de tapisseries du XVIIe siècle provenant des ateliers d’Amiens, de Paris et de Bruxelles. Terminez votre visite par le très beau jardin d’inspiration médiévale au pied du donjon, puis par le jardin suspendu, premier du genre en France. Le château de Châteaudun appartient à l’Etat depuis 1938 et est intégré au réseau des châteaux de la Loire.