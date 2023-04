Les fermes fortifiées

La ferme à cour centrale carrée se compose d’une vaste grange et d’un accès unique par un porche couvert. Toutes les ouvertures (habitation, remise, grange, atelier) donnent vers l’intérieur de la cour. Cette configuration permettait d’éviter au maximum l’exposition du bâtiment aux intempéries et permettait de lui faire bénéficier de l’ensoleillement maximum pour la lumière et la chaleur. Construites en moellons de calcaire gris clair, les habitations des fermes comprenaient deux étages : le rez-de-chaussée réservé au propriétaire ou à l’exploitant, et le premier étage où résidait le charretier et sa femme. La fenêtre de la cuisine se trouvait face à la porte de la cour pour permettre à la maîtresse de maison de garder un œil sur les visiteurs… La grange contenait la nourriture pour le bétail et, au centre du carré formé par les bâtiment, on entassait le fumier des animaux. Certaines fermes étaient par ailleurs équipées de pigeonniers dont la taille était fonction de l’importance de l’exploitation et reflétait la richesse de son propriétaire.