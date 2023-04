Explorer Gallardon, c’est aussi tomber - au détour d’une ruelle - sur l’hôtel des Marmousets. Sa façade Renaissance à pans de bois sculpté et en encorbellement est sans doute l’une des plus belles en France ! Observez bien la façade, vous y apercevrez des animaux fantastiques sculptés dans le bois. Autres éléments : le cygne et la salamandre, emblèmes respectifs de Claude de France et de François 1er. On suppose que la maison a été construite par François Arroust Bailli de Gallardon. Elle a accueilli un hôtel appelé « Fief des Marmousets », puis deux boutiques qui ont occupé le rez-de-chaussée. Après avoir arpenté ces petites rues pavées et ces maisons anciennes, échappez-vous pour une parenthèse au grand air. Niché dans un écrin de nature au bord de la Voise, Gallardon offre de nombreuses possibilités de balades à pied ou à vélo. Ne manquez pas, pour finir, le musée des pionniers et le vélorail à Pont-sous-Gallardon.