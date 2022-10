Cette nouvelle édition du Mondial de l’Auto sera largement consacrée à la mobilité électrique, un marché en plein essor. Depuis 2018, la part de marché du véhicule électrifié (VE) et du véhicule hybride rechargeable (VHR) a en effet été multipliée par plus de 10. L’an dernier, les ventes de véhicules électriques ont progressé de plus de 63% en Europe. VINCI Autoroutes prévoit d’ailleurs d’équiper la totalité de ses aires de services en bornes de recharge rapide d’ici à 2023. Lors de votre venue porte de Versailles, ne manquez pas l’Electric Box, l’une des vedettes de ce Mondial ! Sur ce stand de 200 m2, découvrez les grands enjeux de la mobilité électrique à travers des quizz et des supports interactifs. Plongez en immersion dans la ville d’aujourd’hui et de demain et évaluez les effets bénéfiques de la voiture électrique sur la réduction des nuisances sonores en milieu urbain. Des représentants de l’AVERE-France seront également présents pour répondre à toutes vos questions. Ne manquez pas non plus quelques nouveaux modèles insolites comme la Weez City 4, ou la Microlino, des petites citadines électriques ultra silencieuses.