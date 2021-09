Parfois, parcourir le musée d’Orsay donne l’impression d’être arrivé en gare de Cannes un jour de festival, tant les célébrités s’y font nombreuses. La Danseuse de Degas semble ainsi confondre la lumière de la verrière avec celle de projecteurs, les participants du Déjeuner sur l’herbe de Manet regardent avec envie et admiration L'Origine du monde selon Courbet. Un duel au sommet du scandale pictural, pour lequel Van Gogh lui-même, depuis le cadre de son célèbre autoportrait, sert de témoin. Il demeure que les stars du lieu sont sans conteste les impressionnistes, qui représentent près du tiers des 3 500 toiles exposées. Deuxième musée le plus visité de la capitale française, le musée d’Orsay est connu dans le monde entier pour détenir la plus grande collection impressionniste et postimpressionniste du monde. Impressionnant, cela va sans dire. D’autant plus que loin de se reposer sur cet acquis, le musée vous offre une véritable traversée des domaines artistiques au tournant du XXe siècle : de la peinture, bien sûr, mais aussi de la sculpture, de la photographie, et même de l’architecture et des arts décoratifs. Le voyage promet d’être beau.