Journées du patrimoine 2020 : partez à la découverte des joyaux français

Inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1979, profitez des journées du patrimoine pour visiter gratuitement l’un des sites touristique français les plus fréquentés, considéré comme la « Merveille de l’occident ». Situé en plein cœur de la Normandie, l’Abbaye du Mont-Saint-Michel ne vous laissera pas indifférent. Plus de 1300 ans d’histoire sont gravés dans cet édifice d’exception. Vitraux, voûtes, aménagements paysagers…tout a été ici travaillé et étudié dans les moindres détails. Et que dire de son emplacement. Ce pic rocheux semblant flotter au-dessus de paysages abstraits se dresse devant vous à 150m de haut. Ne manquer pas une occasion unique de découvrir ce lieu phare du patrimoine français.