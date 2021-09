Perchée sur un éperon rocheux haut de 485m, la citadelle de Sisteron, faite de pierre blanche, règne sur les alentours. L’histoire de Sisteron est liée à sa citadelle, haute forteresse maintes fois remaniée au cours des siècles. D’abord oppidum romain puis château fort, la citadelle de Sisteron prend sa forme actuelle au XVIe siècle et conserve encore aujourd’hui des vestiges de son passé.



Le chemin de ronde qui l’entoure, étroit couloir enceint de murailles, date du XIIIe siècle, tout comme la tour du donjon. Les bastions, que l’on croise en montant vers le sommet, datent du règne d’Henri IV qui considérait Sisteron et sa citadelle comme la plus puissante forteresse du royaume.

Le plus grand architecte militaire de France, le marquis de Vauban, est lui aussi présent à travers la poudrière et le musée qui retrace, par des esquisses et des plans, l’histoire de la construction de la citadelle.