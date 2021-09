Abbaye du Mont-Saint-Michel

Il s’agit probablement d’un des villages français les plus célèbres au monde. Situé entre Granville et Saint-Malo, en plein cœur de la Normandie, le Mont-Saint-Michel fascine les foules depuis des générations. A proximité immédiate de l’autoroute A84, ce pic rocheux semblant flotter au-dessus de paysages abstraits se dresse devant vous à 150m de haut. Une situation qui matérialise le défi lancé chaque jour par le Mont, aux hommes, au temps et aux éléments. Et pour cause, pendant plus de mille ans, le Mont-Saint-Michel attire des pèlerins du monde entier et continue aujourd’hui en tant qu’étape du chemin de Compostelle en France. Néanmoins, que vous soyez croyant ou athée, vous tombez des nues tandis que vous vous retrouvez devant le monument du Mont-Saint-Michel : son abbaye. Derrière ce monument d’architecture gothique et romane se sont succédé chanoines et moines bénédictins qui œuvrèrent à la préservation de l’abbaye. Préparez-vous à une aventure hors du commun dans l’un des lieux les plus visités de France.