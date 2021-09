Forteresse de Salses

Cet enchevêtrement de pierres de taille et de briques, de bastions et de douves est loin d’être un château comme les autres. Il vous faut vous retrouver aux pieds des remparts pour en apprécier toute l’originalité… Il est rare de voir un édifice aussi monumental ! Bunker géant, c’est une bizarrerie qui pourrait aussi bien sortir d’un roman d’heroic fantasy que de l’esprit inspiré d’un architecte sans contraintes budgétaires. Le château de Salses est un édifice hybride, à la fois château fort et bastion fortifié. Il y flotte un air d'Andalousie, comme avec le hammam installé dans les appartements du gouverneur. Offrez-vous un voyage dans le temps grâce aux visites-guidées qui vous donneront accès aux terrasses et au donjon baptisé la tour de l'Hommage. Dans cette succession de portes épaisses et de couloirs communicants, vous découvrez un véritable labyrinthe et imaginez sans mal les complots et conspirations qui courraient au temps de Charles Quint.