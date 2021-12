Lors de votre prochain trajet sur l’autoroute A61, faites une halte sur l’aire de Belvédère d’Auriac. Dans ce paysage enchanté de l’Aude, cette aire de repos représente le cadre idéal pour faire la pause indispensable durant votre trajet. Après avoir roulé sur l’A61 en profitant de ces paysages chargés d’histoire, votre étape sur l’aire de Belvédère d’Auriac sera le point d’orgue de votre balade en Pays Cathare. En effet, cette aire située entre Toulouse et Narbonne vous offre une vue imprenable sur la Cité de Carcassonne. C’est bien simple, vous n’aurez pas de meilleur panorama dans la région ! Cette pause en terres occitanes vous permettra non seulement de vous reposer après un long trajet, mais aussi d’admirer le château comtal et les remparts, joyaux de la Cité de Carcassonne classée au patrimoine mondial de l’Unesco.