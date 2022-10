Le scénario est le suivant. L’un de nos agents retrouve un doudou lors d’une ronde ou une intervention sur la portion d’autoroute dont il a la charge. Il le prend immédiatement en photo et l’envoie à notre équipe chargée de l’animation des réseaux sociaux. Le cliché est alors partagé sur Facebook, Twitter et Instagram avec le mot clé #DoudouPerdu. Un moyen simple et rapide pour savoir si l’objet a pu être ramassé et pour éventuellement identifier l’endroit où il se trouve. Autre cas de figure, vous êtes en voiture et vous constatez que le « compagnon » de votre enfant a disparu. Le procédé est le même : il vous suffit de partager (si vous l’avez) la photo du doudou sur Twitter, Facebook ou Instagram, en n’oubliant pas de taguer @VINCIautoroutes. Dans la mesure du possible, n’hésitez pas à préciser l’endroit où vous pensez l’avoir perdu. A notre tour, nous partagerons votre publication sur nos réseaux sociaux afin de vous aider à retrouver, au plus vite, l’objet tant convoité !