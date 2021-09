Camping-car : Tout savoir sur votre passage au péage

1. Adoptez les bons réflexes

Lorsque que vous arrivez au péage, pensez à d’abord à ralentir. Des panneaux vous indiquent la vitesse à adopter. Si vous utilisez un régulateur de vitesse, n’attendez pas le dernier moment pour le couper ! Anticipez et choisissez rapidement votre voie. Les changements de file de dernière minute peuvent surprendre les autres automobilistes et provoquer des bouchons.



Bon plan : Le badge télépéage camping-car FFCC

Vous êtes détenteur d’un camping-car de classe 2 ? Ce badge télépéage proposé par VINCI Autoroutes et la FFCC, la Fédération des campeurs, caravaniers et camping-caristes vous garantit - uniquement sur le réseau VINCI Autoroutes - une facturation de votre véhicule à son juste gabarit. Votre camping-car sera systématiquement reconnu en classe 2, même si vous voyagez avec une antenne, un coffre ou une climatisation sur le toit.

En savoir plus sur la badge télépéage camping-car



Quelle voie emprunter ?

Au volant d’un camping-car, vous devez emprunter une voie mixte matérialisée par un t et une flèche verte ou une voie dédiée télépéage matérialisée par un t sans gabarit. Si vous n’êtes pas détenteur d’un badge télépéage, vous pouvez emprunter les voies cartes bancaires munies d’une jauge de hauteur.

Plus d'infos sur l'utilisation des voies au péage