Le Top 5 des applis et sites pour bien voyager en camping-car

1. Park4night

est l’application qu’il vous faut pour vos voyages en camping-car. En quelques clics, elle vous permet de trouver un coin où passer la nuit ou simplement stationner dans un rayon de quelques kilomètres. L’application recense les campings, les aires de services et de stationnement (gratuites ou payantes), les aires de pique-niques et même les lieux en pleine nature où vous pouvez camper. Envie de voir du pays ? Park4night répertorie pas moins de 40.000 lieux en France et dans toute l’Europe. Disponible gratuitement sur App Store et Google Play.



2. France Passion

Amoureux du terroir ? Le site internet France Passion est fait pour vous ! Prenez contact avec des vignerons ou des propriétaires de fermes auberges et partez stationner gratuitement chez eux pendant 24 heures. Seules conditions, vous devez voyager à bord d’un camping-car autonome, être en possession du Guide des étapes de l’année en cours et respecter les Règles d’Or de l’accueil France Passion. Grâce à un réseau d’environ 2000 professionnels, dénichez votre petit coin de paradis parmi 10 000 emplacements et redécouvrez la France hors des sentiers battus.

www.france-passion.com



3. Aires C.Car

Préparez au mieux votre voyage avec l’application Aires C.Car de Camping-car Magazine. Entrez votre trajet et découvrez les solutions qui s’offrent à vous pour vous arrêter tout au long de votre parcours. L’application vous propose la liste des aires de stationnement (communales ou privées) ainsi que les campings acceptant les camping-cars. Besoin d’informations plus détaillées ? Aires C.Car vous donne pour chaque site une fiche avec les services proposés (vidange des eaux usées et des WC, eau potable et électricité). Disponible gratuitement sur App Store et Google Play.



4. Bienvenue à la ferme

Envie de découvrir le monde rural ? Le site Bienvenue à la ferme vous offre la possibilité de passer une nuit sur une exploitation agricole. Le principe est simple : des agriculteurs vous accueillent chez eux en vous réservant un emplacement adapté (vidange, électricité). L’accueil est gratuit mais en contrepartie les propriétaires proposent leurs produits à la vente. Vous pourrez aussi, dans certains cas, participer aux activités de la ferme. Une halte authentique dans un cadre naturel et ressourçant !

www.bienvenue-a-la-ferme.com



5. Home Camper Adeptes

d’escales authentiques et à la carte ? Le site HomeCamper vous permet de vous installer le temps d’une journée ou plus dans le jardin d’un particulier. Véritable AirBnb du camping-cariste, la plateforme collaborative recense plus de 4000 emplacements équipés dont le prix est librement fixé par les propriétaires. Le petit plus ? Profitez d’expériences outdoor sur mesure concoctées par vos hôtes comme des balades à cheval, des visites de sites touristiques et même des cueillettes de champignons !

www.homecamper.com