Camping-Caristes : découvrez votre nouvelle formule d’abonnement au télépéage

La Fédération Française des Campeurs, Caravaniers et Camping-caristes et VINCI Autoroutes vous proposent le télépéage camping-car FFCC.



Cette formule dédiée, réservée aux détenteurs d’un véhicule de classe 2 immatriculé en France, vous offre la garantie que votre camping-car sera détecté dans la bonne classe sur les autoroutes du groupe VINCI Autoroutes (Arcour, ASF, Cofiroute, Escota). Le badge fonctionne également sur toutes les autoroutes de France mais sans garantie que la classe 2 soit bien identifiée.



Avec votre télépéage plus besoin d’attendre. Des voies dédiées vous sont réservées vous garantissant un passage plus fluide au péage.



Vous êtes membre de la FFCC ?

Le badge est expédié gratuitement à votre domicile et les frais de gestions vous sont offerts.



Profitez dès maintenant de la formule en souscrivant :

Sur le site de la FFCC

En Boutique Ulys

En appelant le Service Clients au 3605 ( service gratuit + prix d'appel)