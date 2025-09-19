Requalification de l'A7 à Valence

Si elle joue un rôle essentiel pour la mobilité et l’économie régionale, sa présence en milieu urbain dense engendre des nuisances au quotidien : bruit, discontinuités urbaines, difficultés d’accès aux berges et aux équipements publics.

Pour répondre à ces enjeux, les acteurs du territoire – Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de la Drôme, Valence Romans Agglo et VINCI Autoroutes – portent un projet de requalification visant à mieux intégrer l’autoroute dans son environnement. Cette démarche partenariale a pour ambition d’améliorer durablement la qualité de vie des riverains, tout en accompagnant les mutations urbaines engagées sur le territoire.