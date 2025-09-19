Requalification de l'A7 à Valence
Une autoroute mieux intégrée au cœur de la ville
Un vaste programme d’aménagement a été engagé sur l’autoroute A7, dans la traversée de Valence et Bourg-lès-Valence. Objectif : mieux intégrer l’infrastructure dans la ville, réduire les nuisances pour les riverains et reconnecter les quartiers au fleuve Rhône. Ce projet ambitieux va améliorer concrètement le cadre de vie et les déplacements du quotidien au cœur du territoire.
Sommaire
Le projet
Mieux comprendre ce projet d’aménagement
L’agglomération de Valence est traversée du nord au sud par l’autoroute A7, maillon essentiel du réseau autoroutier français et européen. L’autoroute s’inscrit sur ce secteur dans un fort contexte urbain, longeant le Rhône à proximité des centres-villes de Valence et Bourg-lès-Valence, au cœur de l’agglomération valentinoise.
Si elle joue un rôle essentiel pour la mobilité et l’économie régionale, sa présence en milieu urbain dense engendre des nuisances au quotidien : bruit, discontinuités urbaines, difficultés d’accès aux berges et aux équipements publics.
Pour répondre à ces enjeux, les acteurs du territoire – Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de la Drôme, Valence Romans Agglo et VINCI Autoroutes – portent un projet de requalification visant à mieux intégrer l’autoroute dans son environnement. Cette démarche partenariale a pour ambition d’améliorer durablement la qualité de vie des riverains, tout en accompagnant les mutations urbaines engagées sur le territoire.
Les objectifs du projet
Le projet de requalification urbaine et environnementale de l’A7 répond a des priorités définies des 2020, dans une logique d’amélioration durable de la qualité de vie et d’attractivité du territoire.
ll poursuit trois objectifs complémentaires :
- réduire les nuisances sonores par la création et la requalification d’écrans acoustiques ;
- améliorer les liaisons douces par la requalification de franchissements existants et reconnecter la ville au fleuve Rhone ;
- valoriser l’environnement urbain et touristique par la requalification de la halte fluviale et des aménagements paysagers.
Un projet cofinancé et soutenu par les acteurs du territoire
Le projet est le fruit d’une démarche partenariale de long terme, engagée dès 2010, et animée par un objectif commun : concilier mobilité, qualité de vie et attractivité du territoire.
Ce projet, d’un montant de 32 M€ (valeur 2021), est financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Drôme, Valence Romans Agglo et VINCI Autoroutes.
LES AMÉNAGEMENTS PROJETÉS
En quoi consistent les travaux ?
Le programme d’aménagement repose sur trois piliers complémentaires, pensés pour répondre aux attentes des habitants et des usagers :
- La création et requalification de 15 000 m² d’écrans acoustiques dans 6 secteurs stratégiques afin d’améliorer l’ambiance sonore et l’insertion de l’autoroute dans son environnement.
- L’amélioration de 3 franchissements modes doux afin de sécuriser les déplacements modes doux et améliorer l’ambiance visuelle grâce à l’installation de brise-vues pour masquer l’A7.
- La requalification de la halte fluviale afin d’améliorer la desserte vers les rives du Rhône et l’ambiance architecturale grâce à l’installation de brise-vues pour masquer l’A7.
Les chiffres clés
15 000 m2
d'écrans acoustiques
-
3 franchissements
modes doux sécurisés et aménagés
-
1 halte fluviale
réaménagée
-
32 M€
financés
par VINCI Autoroutes et les partenaires (valeur 2021)
LE CALENDRIER DES TRAVAUX
Les travaux de requalification de l’A7 et de ses aménagements associés, dont la halte fluviale, s’échelonneront sur plusieurs phases, avec la poursuite des études prévue en 2024 et une mise en service complète d’ici 2028, permettant une transformation progressive et maîtrisée de cet axe stratégique.