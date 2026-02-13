Autoroute A7 : réouverture de la circulation sur le pont de la rue de Mauboule à Valence

Au coeur du projet de requalification urbaine et environnementale de l’A7 figurent les ponts de la rue de Mauboule et du chemin de l’Épervière, deux points clés pour la mobilité et l’intégration urbaine. Depuis septembre 2025, ces ouvrages sont entièrement réaménagés pour améliorer la sécurité et la lisibilité grâce à des largeurs adaptées aux piétons et aux cyclistes tout en limitant l’impact visuel de l’autoroute.

Dans le cadre des travaux entrepris, les 2 ponts sont dotés de pare-vues masquant l’autoroute lors des traversées des usagers. Ces ouvrages facilitent ainsi les déplacements doux en s’inscrivant harmonieusement dans le paysage environnant.



Le pont de la rue de Mauboule

Le pont a été équipé de part et d’autre d’écrans occultants en bois. Les dispositifs de sécurité latéraux ont été remplacés par des glissières béton. Pour séparer la circulation automobile et la circulation en modes doux, une bordure béton a été mise en place. La voie modes doux a par ailleurs été aplanie sur toute la largeur de la voie dédiée.



Le pont du chemin de l’Épervière

Cet ouvrage est équipé de part et d’autre d’écrans occultants en bois. Les dispositifs de sécurité latéraux sont remplacés par des glissières béton. Pour séparer la circulation automobile et la circulation modes doux, une bordure béton est mise en place. La voie modes doux est aplanie sur toute la largeur de la voie dédiée. Sur cet ouvrage les travaux se poursuivent jusqu’en avril 2026.

Les conditions de circulation pendant les travaux sur le pont du chemin de l’Épervière