Rénovation des chaussées de l’A54 entre Saint-Martin-de-Crau et la bifurcation A7/A54

Pour limiter la gêne à la circulation, les travaux ont été réalisés exclusivement de nuit, du lundi au vendredi, généralement de 21h à 6h, sur 30 nuits. En journée et les week-ends, la circulation a été maintenue grâce à un phasage adapté.

Au démarrage de l’opération, des fermetures nocturnes ponctuelles ont été nécessaires sur certaines liaisons et bretelles, notamment au niveau de la bifurcation A7/A54 et de quelques échangeurs du secteur, avec mise en place d’itinéraires de déviation.