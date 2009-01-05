Rénovation des chaussées de l’A54 entre Saint-Martin-de-Crau et la bifurcation A7/A54
Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes a mené une campagne de rénovation des chaussées sur l’autoroute A54, entre l’échangeur de Saint-Martin-de-Crau et la bifurcation A7/A54 au niveau de Salon-de-Provence. Réalisé du 6 octobre au 12 décembre 2025, ce chantier, entièrement financé par VINCI Autoroutes, a permis d’optimiser la sécurité et les conditions de confort des conducteurs qui circulent chaque jour sur cet axe très fréquenté.
Le chantier
Cette opération représente un investissement de 11,5 millions d’euros. Elle a permis de rénover 48 km de chaussées sur un secteur qui accueille en moyenne 36 000 véhicules par jour.
Les travaux
Les équipes ont procédé à une rénovation en profondeur de la chaussée. Les travaux ont consisté à raboter et décaper la surface sur une épaisseur de 5 cm sur les deux voies de circulation et la bande d’arrêt d’urgence, puis à réaliser une nouvelle couche de roulement de 5 cm sur l’ensemble des voies concernées. Au total, 64 000 tonnes d’enrobés ont été mises en œuvre.
Les conditions de circulation durant les travaux
Pour limiter la gêne à la circulation, les travaux ont été réalisés exclusivement de nuit, du lundi au vendredi, généralement de 21h à 6h, sur 30 nuits. En journée et les week-ends, la circulation a été maintenue grâce à un phasage adapté.
Au démarrage de l’opération, des fermetures nocturnes ponctuelles ont été nécessaires sur certaines liaisons et bretelles, notamment au niveau de la bifurcation A7/A54 et de quelques échangeurs du secteur, avec mise en place d’itinéraires de déviation.
Une chaussée toute neuve à partir d’enrobés recyclés
Afin de limiter l’impact environnemental de ses chantiers, VINCI Autoroutes favorise la réutilisation des matériaux issus de l’ancienne chaussée. Sur cette opération, le chantier a atteint un taux de recyclage de 50 %, les matériaux déposés ayant été réemployés pour fabriquer la nouvelle chaussée. Les eaux utilisées sur le chantier ont également été récupérées et réutilisées.
50 km
de chaussées rénovées
(25 km par sens)
11,5 M€
financés par VINCI Autoroutes
-
3 mois
de travaux
-
3 communes
concernées
Salon, Grans et Saint-Martin-de-Crau
Jusqu’à 130 personnes
mobilisées chaque nuit
-
64 000 tonnes
d'enrobés mises en oeuvre
-