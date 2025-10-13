Travaux
A54 – Travaux de rénovation des chaussées entre Saint-Martin-de-Crau et Salon-de-Provence
Dans le cadre de sa politique d'entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes réalise la rénovation des chaussées entre la barrière de Saint-Martin-de- Crau et la bifurcation A7/A54 au niveau de Salon-de-Provence. Ce chantier, qui représente un investissement de 11,5 millions d’euros intégralement financé par VINCI Autoroutes, concerne 50 km de chaussées (25 km par sens) et se déroulera du 6 octobre au 3 décembre 2025. Afin de préserver des conditions optimales de circulation, les travaux se dérouleront exclusivement de nuit, du lundi au vendredi. Cependant, les opérations en cours vont nécessiter la fermeture partielle de l’A54 au niveau de la bifurcation A7/A54 pour les véhicules en provenance de Lyon / Marseille et en direction d’Arles au cours des nuits du lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 octobre 2025 de 21h à 6h, puis au niveau des échangeurs de Grans (n°14) et Eyguieres- Miramas (n°13), la nuit du jeudi 16 octobre 2025 de 21h à 6h.
Fermetures nocturnes du lundi 13 au mercredi 15 octobre 2025 de 21h à 6h le lendemain
Fermetures des bretelles de la bifurcation de l’A7 vers l’A54 pour les véhicules en provenance de Lyon, Marseille et Aix-en-Provence circulant en direction de Saint-Martin-de Crau/Arles.
Fermeture des bretelles de sortie et d’entrée de l’échangeur de Grans-Salon-de-Provence (n°14) pour les véhicules circulant en direction de Saint-Martin-de Crau/Arles.
Fermeture de la bretelle de sortie du demi-échangeur de Salon centre (n°15) en direction de Saint-Martin-de Crau/Arles.
Fermeture de la bretelle de Sortie de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13) pour les véhicules circulant en direction de Saint-Martin-de Crau/Arles.
Les itinéraires de déviation suivants seront mis en place :
- Les conducteurs en provenance de Marseille souhaitant emprunter l’autoroute A54 en direction de Saint-Martin-de-Crau/Arles devront sortir à l’échangeur de Rognac (n°28) afin de suivre la D21 et la D113 pour rejoindre l’A54 au niveau de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13).
- Les conducteurs en provenance de Lyon souhaitant emprunter l’autoroute A54 en direction de Saint-Martin-de-Crau/Arles devront sortir à l’échangeur de Salon nord (n° 27), suivre la D538, contourner la ville de Salon-de-Provence par le boulevard de la République puis l’avenue Georges Borel puis l’avenue de Huntingdon et rejoindre l’autoroute A54 au niveau de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13).
- La traversée de Salon-de-Provence étant règlementée, les conducteurs en provenance de Lyon dont le poids total en charge des véhicules (PTAC) est supérieur à 6 tonnes souhaitant emprunter l’autoroute A54 en direction de Saint-Martin-de-Crau/Arles devront sortir à l’échangeur de Rognac (n°28), suivre la D21 et la D113 pour rejoindre l’autoroute A54 à l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13).
- Les conducteurs en provenance de l’A8 souhaitant emprunter l’A54 en direction de Saint-Martinde- Crau / Arles devront sortir au niveau de l’échangeur de Coudoux La Fare (n°28), suivre la D21 puis la D113 et rejoindre l’autoroute A54 au niveau de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13).
- Les conducteurs souhaitant emprunter l’A54 en direction de Arles au niveau de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13) pourront le faire à l’échangeur de St Martin-de-Crau Miramas (n°12) en suivant la D113 en direction d’Arles.
Nuit du jeudi 16 octobre 2025 de 21h à 6h le lendemain
Fermeture de l’autoroute A54 au niveau de l’échangeur Grans (n°14) avec une sortie obligatoire pour tous les véhicules en provenance de Lyon /Marseille et une entrée interdite pour tous les véhicules en direction d’Arles.
Fermetures des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13) en direction d’Arles.
- Les conducteurs souhaitant emprunter l’A54 en direction de Arles pourront le faire à l’échangeur de St Martin-de-Crau - Miramas (n°12) en suivant la D113 en direction d’Arles.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les compte X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A54Trafic