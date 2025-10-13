A54 – Travaux de rénovation des chaussées entre Saint-Martin-de-Crau et Salon-de-Provence

Fermetures des bretelles de la bifurcation de l’A7 vers l’A54 pour les véhicules en provenance de Lyon, Marseille et Aix-en-Provence circulant en direction de Saint-Martin-de Crau/Arles.

Fermeture des bretelles de sortie et d’entrée de l’échangeur de Grans-Salon-de-Provence (n°14) pour les véhicules circulant en direction de Saint-Martin-de Crau/Arles.

Fermeture de la bretelle de sortie du demi-échangeur de Salon centre (n°15) en direction de Saint-Martin-de Crau/Arles.

Fermeture de la bretelle de Sortie de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13) pour les véhicules circulant en direction de Saint-Martin-de Crau/Arles.

Les itinéraires de déviation suivants seront mis en place :

Les conducteurs en provenance de Marseille souhaitant emprunter l’autoroute A54 en direction de Saint-Martin-de-Crau/Arles devront sortir à l’échangeur de Rognac (n°28) afin de suivre la D21 et la D113 pour rejoindre l’A54 au niveau de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13).

Les conducteurs en provenance de Lyon souhaitant emprunter l’autoroute A54 en direction de Saint-Martin-de-Crau/Arles devront sortir à l’échangeur de Salon nord (n° 27), suivre la D538, contourner la ville de Salon-de-Provence par le boulevard de la République puis l’avenue Georges Borel puis l’avenue de Huntingdon et rejoindre l’autoroute A54 au niveau de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13).

La traversée de Salon-de-Provence étant règlementée, les conducteurs en provenance de Lyon dont le poids total en charge des véhicules (PTAC) est supérieur à 6 tonnes souhaitant emprunter l’autoroute A54 en direction de Saint-Martin-de-Crau/Arles devront sortir à l’échangeur de Rognac (n°28), suivre la D21 et la D113 pour rejoindre l’autoroute A54 à l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13).

Les conducteurs en provenance de l’A8 souhaitant emprunter l’A54 en direction de Saint-Martinde- Crau / Arles devront sortir au niveau de l’échangeur de Coudoux La Fare (n°28), suivre la D21 puis la D113 et rejoindre l’autoroute A54 au niveau de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13).