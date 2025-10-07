Travaux
A54 – Saint-Martin-de-Crau et Salon : les travaux de rénovation des chaussées démarrent
Dans le cadre de sa politique d'entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes réalise la rénovation des chaussées entre la barrière de Saint-Martin-de- Crau et la bifurcation A7/A54 au niveau de Salon-de-Provence. Pour limiter la gêne à la circulation, ces travaux seront réalisés exclusivement de nuit. Ce chantier, qui représente un investissement de 11,5 millions d’euros intégralement financé par VINCI Autoroutes, concerne 50 km de chaussées (25 km par sens) et se déroulera du 6 octobre au 3 décembre 2025. Il a pour objectif d’optimiser la sécurité et les conditions de confort des conducteurs qui circulent chaque jour sur cet axe très fréquenté.
Un calendrier de travaux pensé pour limiter la gêne à la circulation
Le calendrier des travaux a été dicté par la densité du trafic. Les travaux sont réalisés pendant les périodes de plus faible trafic pour minimiser la gêne à la circulation. Ce chantier mobile va se dérouler de nuit, du lundi au vendredi, pendant 8 semaines. Ces travaux consistent à raboter et décaper la chaussée sur les deux voies de circulation et la bande d’arrêt d’urgence sur une épaisseur de 5 cm. Puis une nouvelle couche de roulement de 5cm sera réalisée sur les deux voies de circulation et la bande d’arrêt d’urgence.
Fermetures nocturnes lundi 6 et mardi 7 octobre 2025 de 21h à 6h le lendemain
Fermetures de l’A54 vers l’A7 pour les véhicules en provenance d’Arles circulant en direction de Marseille / Lyon avec sortie obligatoire et entrée interdite au niveau de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13)
Les itinéraires de déviation suivants seront mis en place :
- Les conducteurs en provenance de l’A54 souhaitant emprunter l’autoroute A7 en direction de Lyon devront sortir à l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13), prendre la D113 en direction de Salon centre, l’avenue Georges Borel puis le boulevard de la République, suivre la D 538 et reprendre l’autoroute A7 à l’échangeur de Sénas (n°26).
- La traversée de Salon-de-Provence étant règlementée, les conducteurs en provenance de l’A54 souhaitant emprunter l’autoroute A7 en direction de Lyon et dont les véhicules ont un poids total en charge (PTAC) supérieur à 6 tonnes devront sortir à l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13), prendre la D113, suivre la D21 et reprendre l’autoroute A7 au niveau de l’échangeur de Rognac (n°28) puis suivre la direction de Lyon.
- Les conducteurs en provenance de l’A54 souhaitant emprunter l’autoroute A7 en direction de Marseille devront sortir à l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13), suivre la D113, et la D21 pour reprendre l’autoroute A7 au niveau de l’échangeur de Rognac (n°28).
- Les conducteurs en provenance de l’A54 souhaitant emprunter l’autoroute A7 puis A8 en direction d’Aix-en-Provence devront sortir à l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13) suivre la D113, et la D21 pour reprendre l’autoroute A7 au niveau de l’échangeur de Rognac (n°28) en direction de Lyon et suivre la bretelle d’accès à l’A8 en direction d’Aix-en-Provence au niveau de l’échangeur de Coudoux (n°28b). Compte tenu de ces travaux, les bretelles A7/A54 sont fermées en direction de Marseille et Lyon, ainsi que les accès à l’autoroutes A54 en direction de Lyon / Marseille depuis les échangeurs de Grans-Salon-de-Provence (n°14) et Salon centre (n°15).
Fermetures nocturnes mercredi 8 octobre 2025 de 20h à 6h le lendemain
Fermeture de l’autoroute A54 au niveau de l’échangeur Grans (n°14) avec une sortie obligatoire pour tous les véhicules en provenance d’Arles et une entrée interdite pour tous les véhicules en direction de Marseille /Lyon
Les itinéraires de déviation suivants seront mis en place :
- Les conducteurs en provenance de l’A54 souhaitant emprunter l’autoroute A7 en direction de Lyon devront sortir à l’échangeur de Grans (n°14), prendre la D113 en direction de Salon centre, l’avenue Georges Borel puis le boulevard de la République, suivre la D 538 et reprendre l’autoroute A7 à l’échangeur de Sénas (n°26).
- La traversée de Salon-de-Provence étant règlementée, les conducteurs en provenance de l’A54 souhaitant emprunter l’autoroute A7 en direction de Lyon et dont les véhicules ont un poids total en charge (PTAC) supérieur à 6 tonnes devront sortir à l’échangeur de Grans (n°14), prendre la D113, suivre la D21 et reprendre l’autoroute A7 au niveau de l’échangeur de Rognac (n°28) puis suivre la direction de Lyon.
- Les conducteurs en provenance de l’A54 souhaitant emprunter l’autoroute A7 en direction de Marseille devront sortir à l’échangeur de Grans (n°14), suivre la D113, et la D21 pour reprendre l’autoroute A7 à l’échangeur de Rognac (n°28).
- Les conducteurs en provenance de l’A54 souhaitant emprunter l’autoroute A7 puis A8 en direction d’Aix-en-Provence devront sortir à l’échangeur de Grans (n°14) suivre la D113, et la D21 pour reprendre l’autoroute A7 au niveau de l’échangeur de Rognac (n°28) direction Lyon et suivre la bretelle d’accès à l’A8 en direction d’Aix-en-Provence au niveau de l’échangeur de Coudoux (n°28b). Compte tenu de ces travaux les bretelles A7/A54 sont fermées en direction de Marseille et Lyon ainsi que l’entrée en direction de Marseille et Lyon au niveau de l’échangeur Salon centre (n°15).
Fermetures nocturnes mercredi 8 octobre 2025 de 21h à 6h le lendemain
Fermetures des bretelles de la bifurcation de l’A7 vers l’A54 pour les véhicules en provenance de Lyon, Marseille et Aix-en-Provence, circulant en direction de Saint-Martinde Crau/Arles.
Fermeture des bretelles de sortie et d’entrée de l’échangeur de Grans-Salon-de-Provence (n°14) pour les véhicules circulant en direction de Saint-Martin-de Crau/Arles.
Fermeture de la bretelle de sortie du demi-échangeur de Salon centre (n°15) en direction de Saint-Martin-de Crau/Arles.
Les itinéraires de déviation suivants seront mis en place :
- Les conducteurs en provenance de Marseille souhaitant emprunter l’autoroute A54 en direction de Saint-Martin-de-Crau/Arles devront sortir à l’échangeur de Rognac (n°28) afin de suivre la D21 et la D113 pour rejoindre l’A54 au niveau de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13).
- Les conducteurs en provenance de Lyon souhaitant emprunter l’autoroute A54 en direction de Saint-Martin-de-Crau/Arles devront sortir à l’échangeur de Salon nord (n° 27), suivre la D538, contourner la ville de Salon-de-Provence par le boulevard de la République puis l’avenue Georges Borel puis l’avenue de Huntingdon et rejoindre l’autoroute A54 au niveau de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13).
- La traversée de Salon-de-Provence étant règlementée, les conducteurs en provenance de Lyon dont le poids total en charge des véhicules (PTAC) est supérieur à 6 tonnes souhaitant emprunter l’autoroute A54 en direction de Saint-Martin-de-Crau/Arles devront sortir à l’échangeur de Rognac (n°28), suivre la D21 et la D113 pour rejoindre l’autoroute A54 à l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13).
- Les conducteurs en provenance de l’A8 souhaitant emprunter l’A54 en direction de Saint-Martinde- Crau / Arles devront sortir à l’échangeur de Coudoux La Fare (n°28), suivre la D21 puis la D113 et rejoindre l’autoroute A54 au niveau de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13).
Fermetures nocturnes jeudi 9 octobre 2025 de 21h à 6h le lendemain
Fermetures des bretelles de la bifurcation de l’A7 vers l’A54 pour les véhicules en provenance de Lyon, Marseille et Aix-en-Provence et circulant en direction de Saint-Martin-de Crau/Arles.
Fermeture des bretelles de sortie et d’entrée de l’échangeur de Grans-Salon-de-Provence (n°14) pour les véhicules circulant en direction de Saint-Martin-de Crau/Arles.
Fermeture de la bretelle de sortie du demi-échangeur de Salon centre (n°15) en direction de Saint-Martin-de Crau/Arles.
Les itinéraires de déviation suivants seront mis en place :
- Les conducteurs en provenance de Marseille souhaitant emprunter l’autoroute A54 en direction de Saint-Martin-de-Crau/Arles devront sortir à l’échangeur de Rognac (n°28) afin de suivre la D21 et la D113 pour rejoindre l’A54 au niveau de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13).
- Les conducteurs en provenance de Lyon souhaitant emprunter l’autoroute A54 en direction de Saint-Martin-de-Crau/Arles devront sortir à l’échangeur de Salon nord (n° 27), suivre la D538, contourner la ville de Salon-de-Provence par le boulevard de la République puis l’avenue Georges Borel puis l’avenue de Huntingdon et rejoindre l’autoroute A54 au niveau de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13).
- La traversée de Salon-de-Provence étant règlementée, les conducteurs en provenance de Lyon dont le poids total en charge des véhicules (PTAC) est supérieur à 6 tonnes souhaitant emprunter l’autoroute A54 en direction de Saint-Martin-de-Crau/Arles devront sortir à l’échangeur de Rognac 5 (n°28), suivre la D21 et la D113 pour rejoindre l’autoroute A54 à l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13).
- Les conducteurs en provenance de l’A8 souhaitant emprunter l’A54 en direction de Saint-Martinde- Crau / Arles devront sortir au niveau de l’échangeur de Coudoux La Fare (n°28), suivre la D21 puis la D113 et rejoindre l’autoroute A54 au niveau de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13).
Informez-vous avant de prendre la route
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.
VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les compte X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A54Trafic