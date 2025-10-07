A54 – Saint-Martin-de-Crau et Salon : les travaux de rénovation des chaussées démarrent

Fermetures des bretelles de la bifurcation de l’A7 vers l’A54 pour les véhicules en provenance de Lyon, Marseille et Aix-en-Provence, circulant en direction de Saint-Martinde Crau/Arles.

Fermeture des bretelles de sortie et d’entrée de l’échangeur de Grans-Salon-de-Provence (n°14) pour les véhicules circulant en direction de Saint-Martin-de Crau/Arles.

Fermeture de la bretelle de sortie du demi-échangeur de Salon centre (n°15) en direction de Saint-Martin-de Crau/Arles.

Les itinéraires de déviation suivants seront mis en place :