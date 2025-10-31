A54 – Travaux de rénovation des chaussées entre Saint-Martin-de-Crau et Salon-de-Provence

Dans le cadre de sa politique d'entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes réalise la rénovation des chaussées entre la barrière de Saint-Martin-de- Crau et la bifurcation A7/A54, au niveau de Salon-de-Provence. Les opérations en cours vont nécessiter la fermeture partielle de l’A54 au niveau des échangeurs de Grans (n°14),Eyguieres-Miramas (n°13) et Saint Martin-de-Crau (n°12) au cours des nuits du lundi 3 au jeudi 6 novembre 2025, de 21h à 6h.