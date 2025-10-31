Travaux
A54 – Travaux de rénovation des chaussées entre Saint-Martin-de-Crau et Salon-de-Provence
Dans le cadre de sa politique d'entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes réalise la rénovation des chaussées entre la barrière de Saint-Martin-de- Crau et la bifurcation A7/A54, au niveau de Salon-de-Provence. Les opérations en cours vont nécessiter la fermeture partielle de l’A54 au niveau des échangeurs de Grans (n°14),Eyguieres-Miramas (n°13) et Saint Martin-de-Crau (n°12) au cours des nuits du lundi 3 au jeudi 6 novembre 2025, de 21h à 6h.
Vos conditions de circulation
Lundi 3 novembre 2025, de 21h à 6h le lendemain :
- Fermeture de l’autoroute A54 au niveau de l’échangeur de Grans (n°14) : la sortie sera obligatoire pour tous les véhicules venant de Lyon /Marseille et l’entrée interdite pour tous les véhicules circulant en direction d’Arles.
- Fermetures des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13) en direction d’Arles : les conducteurs en provenance de Marseille, Lyon et Nice souhaitant emprunter l’autoroute A54 en direction de Saint-Martin-de-Crau ou Arles devront sortir à l’échangeur de Grans (n°14) afin de suivre la N113 et rejoindre l’A54 à l’échangeur de Saint-Martin-de-Crau (n°12). L’itinéraire sera le même pour les conducteurs voulant rejoindre l’autoroute depuis le secteur de Grans ou d’Eyguieres-Miramas n°13.
Mardi 4 novembre 2025, de 21h à 6h le lendemain :
- Fermeture de l’autoroute A54 au niveau de l’échangeur de Grans (n°14) : la sortie sera obligatoire pour tous les véhicules venant de Lyon /Marseille et l’entrée interdite pour tous les véhicules circulant en direction d’Arles.
- Fermetures des bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13) en direction d’Arles : les conducteurs en provenance de Marseille, Lyon et Nice souhaitant emprunter l’autoroute A54 en direction de Saint-Martin-de-Crau ou Arles devront sortir à l’échangeur de Grans (n°14) afin de suivre la N113 et rejoindre l’A54 à l’échangeur de Saint-Martin-de-Crau (n°12). L’itinéraire sera le même pour les conducteurs voulant rejoindre l’autoroute depuis le secteur de Grans ou d’Eyguieres-Miramas n°13.
- Fermeture de l’autoroute A54 au niveau de l’échangeur de Saint Martin de Crau (n°12) : la sortie sera obligatoire pour tous les véhicules venant d’ Arles et l’entrée interdite pour tous les véhicules circulant en direction de Salon-de-Provence.
- Fermetures des bretelles de sortie de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13) en direction de Salon-de-Provence : les conducteurs pourront reprendre l’autoroute A54 à l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13) en suivant la D113 en direction de Salon-de-Provence
Mercredi 5 et jeudi 6 novembre 2025, de 21h à 6h le lendemain :
- Fermeture de l’autoroute A54 au niveau de l’échangeur de Saint Martin de Crau (n°12) : la sortie sera obligatoire pour tous les véhicules venant d’Arles et l’entrée interdite pour tous les véhicules circulant en direction de Salon-de-Provence.
- Fermetures des bretelles de sortie de l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13) en direction de Salon-de-Provence : les conducteurs pourront reprendre l’autoroute A54 à l’échangeur d’Eyguieres-Miramas (n°13) en suivant la D113 en direction de Salon-de-Provence
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les compte X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A54Trafic