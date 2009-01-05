Parc & Échangeur Grand Ouest
sur l'A81
Le Parc & Échangeur Grand Ouest est un projet d’aménagement situé en Mayenne, dans l’agglomération de Laval. Il est composé du Parc Grand Ouest, une zone d’activités mixte ayant vocation à dynamiser l’est de l’agglomération lavalloise en accueillant des activités économiques, industrielles et agricoles. Pour en assurer l’accès, un échangeur autoroutier permettant la liaison avec l’autoroute A81 fait partie intégrante du projet. Porté par Laval Agglomération, le Conseil départemental de la Mayenne et VINCI Autoroutes, ce projet est situé sur les communes d’Argentré et de Bonchamp-lès-Laval. Il s’agit d’un projet utile, connecté aux besoins du territoire et pleinement intégré dans son environnement.
Sommaire
Le Projet
L’agglomération lavalloise connaît un dynamisme économique croissant. Le projet de Parc & Échangeur Grand Ouest est un atout pour accompagner la vitalité et l’attractivité du territoire. À mi-chemin entre la Bretagne et la région parisienne, il se situe à une intersection stratégique de l’ouest de la France. Sa proximité immédiate avec l’autoroute A81, fréquentée chaque jour par près de 23 000 véhicules, est également un atout majeur pour son essor et son rayonnement national.
L’autoroute A81 est en effet un axe structurant des mobilités en Mayenne. Infrastructure plébiscitée par les habitants dans leurs mobilités du quotidien et notamment leurs trajets domicile-travail, elle est aussi facilitatrice pour les déplacements d’ordre commerciaux.
Les aménagements du Parc & Échangeur Grand-Ouest
Sur 124 hectares, le Parc & Échangeur Grand Ouest prévoit :
- La création d’un parc d’activités mixtes : sur 120 ha, il associe des activités industrielles et logistiques (63 ha de surfaces cessibles), une activité agricole (espace test agricole et tiers-lieu alimentaire) et des services et tiers-lieux. Des aires de stationnement mutualisé seront également créés. La maîtrise d’ouvrage est assurée par Laval Agglomération.
- Des connexions routières correspondant au rétablissement de la RD131 et de sa connexion avec la RD32. La maîtrise d’ouvrage est assurée par Laval Agglomération.
- La création de l’échangeur de Laval-Mayenne (4 ha) sur l’A81 situé entre les sorties Évron (n°2) et Laval est (n°3), permettant la desserte du parc d’activités. La maîtrise d’ouvrage est assurée par VINCI Autoroutes.
- Les aménagements connexes nécessaires à la réalisation du parc. La maîtrise d’ouvrage est assurée par Laval Agglomération.
Le projet d’échangeur Laval-Mayenne comprend :
- Une bretelle bidirectionnelle de 600m reliant le giratoire nord de l’aire de services de la Mayenne au futur giratoire du Parc Grand Ouest sur la RD131 déviée
- Une gare de péage
- Un bassin de traitement des eaux pluviales d’aménagements paysagers sur l’ancienne voie de l’aire de service de la Mayenne
- La plantation d’une prairie ponctuée de fourrés
- Le rétablissement du chemin de la Brindière en mode doux.
Calendrier
2
communes
(Argentré et Bonchamp-lès-Laval)
3
co-financeurs
30
mois
d'études
18
mois
de travaux
63
hectares
pour accueillir les entreprises du Parc Grand Ouest (sur un périmètre total de 124 ha)
1
parc mixte
accueillant activités logistiques, industrielles et agricoles
5
hectares
de prairies et zones humides
1
bretelle bidirectionnelle
de 600 mètres assurant la jonction entre l'aire de la Mayenne et la RD131
1
gare de péage
pour desservir le parc d'activités
1
bassin
de traitement des eaux pluviales
L'environnement
Le Parc & Échangeur Grand Ouest est un projet soucieux des enjeux environnementaux. Des mesures sont prévues pour assurer la bonne intégration des aménagements dans leur environnement. Elles visent à préserver le cadre de vie des riverains et les milieux naturels (biodiversité, ressource en eau…).
DES MESURES ENVIRONNEMENTALES FORTES
Des études environnementales ont été menées, permettant d’appréhender l’ensemble des caractéristiques du territoire pour identifier les incidences du projet. Ces diagnostics constituent le socle de la démarche Éviter, Réduire, Compenser (ERC), appliquée dans le cadre de ce projet. Ainsi, de nombreuses mesures sont mises en œuvre permettant :
- de dimensionner le projet de manière optimale, en réduisant l’emprise foncière envisagée initialement (de 200 à 124 hectares) et en utilisant les infrastructures existantes des accès à l’aire de services de la Mayenne
- de préserver quatorze espèces protégées identifiées (linotte mélodieuse, couleuvre helvétique, grand capricorne, etc.)
de préserver des zones humides
- de créer des aménagements paysagers
- de favoriser les mobilités douces, par le rétablissement du chemin de la Brindière
- de réduire la consommation d’eau et d’énergie
- ou encore, d’utiliser des matériaux bas carbone et recyclés
DES ÉMISSIONS DE CO₂ RÉDUITES
Sur le futur échangeur, VINCI Autoroutes s’engage à contribuer à la trajectoire de décarbonation fixée par l’Accord de Paris, telle que diminuer de 50 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. Ainsi, pour la création de l’échangeur, VINCI Autoroutes vise à réduire de 40 % les émissions du CO₂ du chantier, en agissant sur :
L'enquête publique
Le Parc & Échangeur Grand Ouest est un projet d’aménagement répondant à l’élan économique et aux enjeux des mobilités du territoire lavallois. Du 3 février au 5 mars 2025, le projet est entré dans une phase règlementaire clé : l’ouverture de l’enquête publique aux citoyens du territoire.
QU’EST-CE QU'UNE ENQUÊTE PUBLIQUE ?
Une enquête publique est une procédure réglementaire de consultation du public qui s’applique à tous les projets ayant un impact sur le territoire. Dans le cadre du Parc & Échangeur Grand Ouest, elle a été organisée du 3 février et 5 mars 2025 sous l’égide de la préfecture de la Mayenne.
Après la concertation préalable qui s’est tenue du 16 septembre au 31 octobre 2019, l’enquête publique a eu pour objectifs d’informer et de recueillir l’avis du public sur le projet de Parc Grand Ouest desservi par un nouvel échangeur autoroutier sur l’A81 sur les communes d’Argentré et Bonchamp-lès-Laval. Elle a été organisée au titre des procédures de Déclaration de Projet (DP) et d’Autorisation Environnementale (AE). Les travaux peuvent débuter à l’issue de l’obtention des arrêtés préfectoraux.
COMMENT S'EST DEROULÉE L’ENQUÊTE PUBLIQUE ?
Une commission d’enquête, neutre et impartiale, a été désignée par le Tribunal administratif de Nantes. Le rôle de la commission d’enquête a été de veiller au bon déroulement de l’enquête, mais aussi à la bonne information et participation du public. La commission d’enquête a recueilli les avis émis par le public durant l’enquête. À l’issue de l’enquête publique, les maîtres d’ouvrage ont répondu aux questions complémentaires de la commission dans un mémoire en réponse. Enfin, la commission a remis à la préfète de la Mayenne son rapport d’enquête, assorti d’un avis favorable sur le projet et de conclusions motivées.