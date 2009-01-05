L’agglomération lavalloise connaît un dynamisme économique croissant. Le projet de Parc & Échangeur Grand Ouest est un atout pour accompagner la vitalité et l’attractivité du territoire. À mi-chemin entre la Bretagne et la région parisienne, il se situe à une intersection stratégique de l’ouest de la France. Sa proximité immédiate avec l’autoroute A81, fréquentée chaque jour par près de 23 000 véhicules, est également un atout majeur pour son essor et son rayonnement national.

L’autoroute A81 est en effet un axe structurant des mobilités en Mayenne. Infrastructure plébiscitée par les habitants dans leurs mobilités du quotidien et notamment leurs trajets domicile-travail, elle est aussi facilitatrice pour les déplacements d’ordre commerciaux.