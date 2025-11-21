Aménagements
A81 : autorisations obtenues pour le projet de Parc & Échangeur Grand Ouest
La préfecture de la Mayenne a publié, le 18 juillet 2025, un arrêté d’autorisation environnementale relatif au projet de Parc & Échangeur Grand Ouest. Cette étape règlementaire lance le projet d’aménagement dans sa phase travaux.
Le Parc & Échangeur Grand Ouest prévoit la création d’un parc d’activités mixtes dans l’agglomération de Laval sur les communes d’Argentré et de Bonchamp-lès-Laval. Situé à proximité de l’autoroute A81, un échangeur autoroutier permettra de desservir le futur Parc Grand Ouest. Le site pourra ainsi accueillir des projets structurants à haute valeur ajoutée et le nouvel échangeur favorisera la desserte du parc d’activités et l’est de l’agglomération de Laval.
Les activités mixtes du Parc Grand Ouest
Le projet Parc Grand Ouest prévoit la création d’un parc d’activités de 120 hectares qui présente des bénéfices pour l’attractivité et le dynamisme économique de Laval et de la Mayenne. Laval Agglomération souhaite attirer les entreprises sur ce territoire dynamique en proposant un haut niveau de services. Le parc accueillera ainsi des activités logistiques, industrielles, agricoles ainsi que des tiers lieux.
L’échangeur Laval-Mayenne (A81), essentiel au parc
Situé à proximité de l’aire de la Mayenne dans la continuité d’une zone artisanale, le Parc Grand Ouest sera directement accessible depuis l’A81 grâce à l’aménagement du nouvel échangeur autoroutier. Cet accès qui se situe à équidistance de la région parisienne et de la Bretagne est stratégique pour les entreprises qui s’implanteront. Par ailleurs, il facilitera grandement les mobilités du quotidien pour les habitants empruntant l’autoroute pour leurs trajets domicile-travail.
Conclusion favorable de la commission d’enquête
Une enquête publique s’est tenue en février et mars 2025. Elle a permis de recueillir l’avis du public sur le projet. Les données observées ont montré l’intérêt de la population locale qui s’est grandement informée via le registre numérique (1380 visites). Pas moins de 89 questions ont été posées aux maîtres d’ouvrages Laval Agglomération et VINCI Autoroutes, réparties en 7 thèmes : agricole, échangeur, sécurité, trafic, Parc Grand Ouest, propositions et divers. L’enquête publique s’est soldée, en avril 2025, par un avis favorable de la commission pour la réalisation du Parc Grand Ouest et la création du futur échangeur Laval-Mayenne.
Les maîtres d’ouvrage Laval Agglomération et VINCI Autoroutes démarreront les travaux au quatrième trimestre 2026.
> Parc & Échangeur Grand Ouest (Préfecture de la Mayenne)