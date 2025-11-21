A81 : autorisations obtenues pour le projet de Parc & Échangeur Grand Ouest

Une enquête publique s’est tenue en février et mars 2025. Elle a permis de recueillir l’avis du public sur le projet. Les données observées ont montré l’intérêt de la population locale qui s’est grandement informée via le registre numérique (1380 visites). Pas moins de 89 questions ont été posées aux maîtres d’ouvrages Laval Agglomération et VINCI Autoroutes, réparties en 7 thèmes : agricole, échangeur, sécurité, trafic, Parc Grand Ouest, propositions et divers. L’enquête publique s’est soldée, en avril 2025, par un avis favorable de la commission pour la réalisation du Parc Grand Ouest et la création du futur échangeur Laval-Mayenne.