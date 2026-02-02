Aménagements
A81 : Parc & Échangeur Grand Ouest | Les premiers travaux démarrent aux abords du futur échangeur
A compter du 22 janvier 2026, une campagne d’investigations géotechniques d’environ deux semaines marque le lancement des premiers travaux préparatoires du futur échangeur qui desservira le Parc Grand Ouest. Ces sondages de reconnaissance des sols ont pour objectif de connaître en détail la nature et les caractéristiques du terrain qui accueilleront l’échangeur Laval-Mayenne.
Des investigations géotechniques poussées
Une première étude des sols avait été réalisée lors de la phase d’avant-projet. Cette fois, en phase préparatoire, des informations approfondies sont recherchées pour étudier la composition des sols. La campagne comprend plusieurs types de sondages : forages avec carottage pour récupérer des échantillons de sol intacts, essais pressiométriques pour mesurer la résistance du terrain, tests de perméabilité pour évaluer l’écoulement de l’eau, et installation de piézomètres pour surveiller le niveau de la nappe phréatique sur le long terme. Ces investigations permettent de dimensionner précisément les fondations et de concevoir les terrassements de l’échangeur en adaptant les solutions techniques aux caractéristiques réelles du terrain.
Des enjeux techniques et environnementaux
Dans une logique d’économie circulaire, la réutilisation des matériaux présents sur place constitue un enjeu. Ces données techniques permettront de concevoir des ouvrages adaptés aux caractéristiques réelles du terrain et d’optimiser la réutilisation des matériaux excavés, contribuant ainsi à un projet plus durable et respectueux de l’environnement.
Le Parc & Echangeur Grand Ouest : un projet structurant et dynamique
Menés par le maître d’ouvrage VINCI Autoroutes, ces premiers travaux de repérage sont nécessaires pour concevoir le futur échangeur Laval-Mayenne. Depuis l’autoroute A81, celui-ci desservira le Parc Grand Ouest, zone d’activités mixtes dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par Laval Agglomération. Stratégique pour le territoire, le parc associera une activité agricole (un espace test agricole et un tiers-lieu alimentaire), des activités économiques et industrielles et des aires de stationnement mutualisé.