A81 : Parc & Échangeur Grand Ouest | Les premiers travaux démarrent aux abords du futur échangeur

Une première étude des sols avait été réalisée lors de la phase d’avant-projet. Cette fois, en phase préparatoire, des informations approfondies sont recherchées pour étudier la composition des sols. La campagne comprend plusieurs types de sondages : forages avec carottage pour récupérer des échantillons de sol intacts, essais pressiométriques pour mesurer la résistance du terrain, tests de perméabilité pour évaluer l’écoulement de l’eau, et installation de piézomètres pour surveiller le niveau de la nappe phréatique sur le long terme. Ces investigations permettent de dimensionner précisément les fondations et de concevoir les terrassements de l’échangeur en adaptant les solutions techniques aux caractéristiques réelles du terrain.