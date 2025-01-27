Aménagements
A81 : Parc & Échangeur Grand Ouest | Participez à l’enquête publique !
Portée par la préfecture de la Mayenne, l’enquête publique relative au Parc & Échangeur Grand Ouest est ouverte du 3 février (9h) au 5 mars 2025 (18h). Le public est invité à s’informer et s’exprimer sur le projet d’aménagement situé aux abords de l’A81, dans l’agglomération de Laval.
Comment participer à l’enquête publique ?
Pour s’informer et donner votre avis sur le projet de Parc & Échangeur Grand Ouest, des registres d’enquête, physique ou numérique, sont mis à disposition. Plusieurs solutions s’offrent à vous :
- Par voie dématérialisée :
- Sur le registre dématérialisé de l’enquête publique
- Par email à l’adresse parc-echangeur-grand-ouest@mail.registre-numerique.fr
- Dans les mairies d’Argentré ou de Bonchamp-lès-Laval lors des jours et horaires ouverts au public.
- En préfecture : le dossier d’enquête publique est consultable sur un poste informatique mis à disposition.
Par courrier, en écrivant à la commission d’enquête (Mairie, 10 place de l’Eglise – 53210 Argentré). Les observations et propositions reçues seront annexées au registre d’enquête.
Participer à l'enquête publique
Une commission d’enquête à votre écoute
Neutre et impartiale, la commission d’enquête est désignée par le Tribunal Administratif de Nantes. Elle est composée de trois membre et exerce ses fonctions dans l’intérêt général. Son rôle est de veiller au bon déroulement de l’enquête et à la bonne information et participation du public.
Vous avez la possibilité de rencontrer les membres de la commission lors de leurs permanences en mairies selon le calendrier suivant :
- Bonchamp-lès-Laval : lundi 3 février 2025, de 9h à 12h
- Bonchamp-lès-Laval : lundi 10 février 2025, de 14h à 17h
- Argentré : vendredi 14 février 2025, de 15h à 18h
- Argentré : jeudi 20 février 2025, de 9h à 12h
- Argentré : mercredi 26 février 2025, de 14h30 à 17h30
- Bonchamp-lès-Laval : samedi 1er mars 2025 de 9h à 12h
- Argentré : mercredi 5 mars 2025, de 15h à 18h
Un projet de territoire
Le Parc & Échangeur Grand Ouest est un projet d’aménagement comprenant un parc d’activités et un échangeur autoroutier sur l’A81. Il est porté par Laval Agglomération, le Conseil départemental de la Mayenne et VINCI Autoroutes. L’enquête publique unique est ouverte aux citoyens dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau et de la dérogation espèces protégées et à l’évaluation environnementale du projet. La demande est présentée par la société publique locale (SPL) Laval Mayenne Aménagements pour le compte de Laval Agglomération et VINCI Autoroutes, réseau Cofiroute.
> Parc & Échangeur Grand Ouest (Préfecture de la Mayenne)