Neutre et impartiale, la commission d’enquête est désignée par le Tribunal Administratif de Nantes. Elle est composée de trois membre et exerce ses fonctions dans l’intérêt général. Son rôle est de veiller au bon déroulement de l’enquête et à la bonne information et participation du public.

Vous avez la possibilité de rencontrer les membres de la commission lors de leurs permanences en mairies selon le calendrier suivant :