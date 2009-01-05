Confortement des viaducs de la Loire et du Loiret

Lors de la préparation de l’opération, VINCI Autoroutes a été particulièrement attentif à l’environnement du chantier. En lien avec l’association Loiret Nature Environnement, qui gère la réserve naturelle de Saint-Mesmin au sein de laquelle sont situés les deux viaducs, il a été décidé de déployer un échafaudage suspendu entièrement bâché pour toute la durée des travaux. Il s’agit ainsi de s’assurer qu’aucun rejet du chantier ne

puisse entrer en contact avec le milieu naturel. Afin de respecter le cadre de vie des riverains, les travaux seront réalisés uniquement de jour.

De même, des mesures d’atténuation du bruit seront par ailleurs mises en place telles que l’usage de radars de recul des camions imitant le cri du lynx. Le confinement de l’échafaudage contribuera également à limiter la propagation du bruit et des poussières lors de certaines étapes de démolition des bétons.