Confortement des viaducs de la Loire et du Loiret
A71 Orléans
De septembre 2025 à avril 2026, VINCI Autoroutes engage des travaux de confortement des bétons sur les viaducs de la Loire et du Loiret sur l’autoroute A71 dans le secteur d'Orléans. Ce chantier fait partie intégrante du programme de rénovation du patrimoine autoroutier.
Sommaire
Présentation des travaux
Afin de maintenir ces ouvrages dans un bon état de fonctionnement et de garantir aux usagers des conditions de circulation en toute sécurité, VINCI Autoroutes surveille et entretient minutieusement son infrastructure.
C’est dans ce contexte d’entretien courant que des travaux de ragréage du béton des caissons extérieurs sont planifiés sur les viaducs de la Loire et du Loiret.
Afin de limiter l’impact sur le trafic, VINCI Autoroutes privilégie la mutualisation des travaux. Ainsi, des opérations ponctuelles de vérinage auront lieu durant le chantier.
Les conditions de circulation
POUR LES USAGERS DE L’A71 :
En fonction de l’avancée des travaux, des coupures ponctuelles de la voie de droite et de la voie du milieu seront mises en place la nuit. La vitesse sera adaptée dans la zone de chantier. La circulation ne sera pas impactée dans le sens Paris-Vierzon.
POUR LES PIÉTONS ET LES CYCLISTES SUR LES SENTIERS LE LONG DE LA LOIRE ET DU LOIRET :
Le chantier entraînera des fermetures ponctuelles des chemins de promenade sous les ouvrages pendant les étapes de montage et de démontage des échafaudages. Un affichage spécifique sera mis en place.
Les chiffres clés
3,5 M€
montant des travaux
8 mois
durée des travaux
30 personnes
en moyenne sur toute la durée du chantier
2 500 heures
d'insertion
Le saviez-vous ?
Lors de la préparation du chantier, les équipes de VINCI Autoroutes ont été particulièrement vigilantes du fait de la proximité de la Réserve Naturelle de Saint-Mesmin, classée en 2000. Des études menées conjointement avec les acteurs environnementaux ont permis de mettre en place des mesures efficaces de préservation de l’environnement :
- L’utilisation d’échafaudages suspendus et confinés :
Des échafaudages suspendus entièrement bâchés sont utilisés pour éviter tout contact avec la Loire, le Loiret et leur environnement. Ce dispositif garantit le zéro rejet dans le milieu naturel. Des contrôles de la qualité de l’eau seront pratiqués régulièrement.
- Adapter la période du chantier à l’écosystème :
Les viaducs de la Loire et du Loiret abritent des colonies de Grand Murin, une espèce de chauve-souris protégée. Le chantier a donc été planifié hors périodes de nidification, tout en maintenant des accès pour leur permettre de se réfugier en journée.
- Respecter le cadre de vie des riverains :
Conscientes des nuisances sonores liées au chantier, les équipes de VINCI Autoroutes ont pris plusieurs mesures : les travaux sont réalisés en journée uniquement, le confinement des échafaudages sous les viaducs permet de limiter la propagation du bruit et des poussières lors de certaines étapes.
Les viaducs en chiffres
Le viaduc de la Loire :
- Mise en service : novembre 1980
- Longueur : 402 m
- Largeur : 17,42 m
- 5 travées
Le viaduc du Loiret :
- Mise en service : novembre 1980
- Longueur : 150 m
- Largeur : 14,55 m
- 3 travées
Mesures environnementales
Lors de la préparation de l’opération, VINCI Autoroutes a été particulièrement attentif à l’environnement du chantier. En lien avec l’association Loiret Nature Environnement, qui gère la réserve naturelle de Saint-Mesmin au sein de laquelle sont situés les deux viaducs, il a été décidé de déployer un échafaudage suspendu entièrement bâché pour toute la durée des travaux. Il s’agit ainsi de s’assurer qu’aucun rejet du chantier ne
puisse entrer en contact avec le milieu naturel. Afin de respecter le cadre de vie des riverains, les travaux seront réalisés uniquement de jour.
De même, des mesures d’atténuation du bruit seront par ailleurs mises en place telles que l’usage de radars de recul des camions imitant le cri du lynx. Le confinement de l’échafaudage contribuera également à limiter la propagation du bruit et des poussières lors de certaines étapes de démolition des bétons.