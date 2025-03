Toulon : les chaussées de l’A57 reçoivent leur dernière couche de bitume

Engagés au printemps 2021, les travaux d’élargissement de l’A57 à Toulon ont consisté à créer une 3e voie de circulation sur une portion de près de 7 km, de Toulon à La Garde en passant par La Valette. La mise en circulation provisoire et anticipée de la 3e voie en décembre 2024 a déjà apporté plus de sécurité et de fluidité sur ce secteur autoroutier très urbain, emprunté chaque jour par plus de 110 000 véhicules. D’un montant de 300 millions d’euros, le chantier a été entièrement financé par VINCI Autoroutes.