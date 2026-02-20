Semaine du 23 février 2026 : vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône

Autoroute A50, en direction de Marseille : fermeture de l’autoroute entre La Ciotat et Carnoux

4 nuits, du lundi 23 au vendredi 27 février, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de Carnoux (n°6), incluant les échangeurs de La Bédoule (n°7) et de Cassis (n°8). La bretelle d’entrée de l’échangeur de La Ciotat en direction de Toulon sera également fermée.

🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute via l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront rejoindre l’autoroute A50 via la bretelle d’entrée de l’échangeur de Carnoux (n°6). En direction de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Cyr-sur-Mer (n°10).

Noeud A8/A51, en direction de Marseille

4 nuits, du lundi 23 au vendredi 27 février, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’insertion sur l’autoroute A51, en direction de Marseille.

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront prendre la sortie d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30b) puis l’avenue Jean Giono afin de reprendre la N2516 pour rejoindre l’A51 en direction de Marseille.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :