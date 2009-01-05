Autoroute A85

Aire de Longue La Couaille

Vous circulez sur l’autoroute A85 ? Retrouvez toutes vos boutiques, enseignes de restauration, stations-services et installations disponibles sur l’aire de Longue La Couaille.

L'Aire de Longue La Couaille vous accueille lors de vos trajets sur l'autoroute A85

Services disponibles sur l’aire :

Boutiques et restaurants disponibles sur l’aire :

Enseignes de carburant disponibles sur l'aire :

SHELLSHELL

Tarifs des carburants :

Opérateurs de recharge électrique disponibles sur l'aire :

Prises disponibles :

Plus d’aires d’autoroute sur l’A85

Angers

Vierzon

S’évader à proximité de l’autoroute A85

S’évader à proximité de l’autoroute A85

A85, Loir-et-Cher
ZooParc de Beauval
Découvrir

Partez à la découverte des trésors touristiques qui jalonnent votre voyage sur l'autoroute A85

plus de destinations