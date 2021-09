ZooParc de Beauval

De par son rôle de sauvegarde et de protection, l’adresse du zoo de Beauval est connue de tous les amateurs de beauté animale. Et pour cause, les murs du parc abritent plus de 8 000 animaux, mammifères, reptiles et oiseaux. Avez-vous déjà pu admirer plus de 2 000 oiseaux en même temps ? Passez les portes de la serre tropicale pour admirer le manège subtil des gorilles côtoyant celui des lamantins des Caraïbes.



Une fois sorti des terres caribéennes, vous vous retrouvez dans un environnement africain où cohabitent rhinocéros blancs, gnous et girafes. Rapprochez-vous de la serre des grands singes et du vivarium pour observer les orangs-outans de Bornéo et les chimpanzés. Le zoo de Beauval vous permet de marcher sur une passerelle au-dessus du Territoire des guépards et de pénétrer dans une hutte africaine pour une immersion totale dans l’habitat de ces splendides fauves.

Bien moins féroces que le guépard, les pandas géants, pandas roux et panthères des neiges livrent un tableau émouvant.