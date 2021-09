Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine

Dans une symbiose parfaite, les eaux du parc ont permis le développement de paysages verdoyants, où dominent les bocages et les prairies. L’élevage et l’agriculture y sont encore dominants, à l’écart des berges, sur des terrains où les haies remplacent les clôtures. Le vert s’y décline sous toutes les nuances sur des hectares entiers, sauf au printemps où commence le règne de la fritillaire pintade. Cette fleur, rare et protégée, fait la fierté du parc et se reconnaît à ses cloches rouges piquetées de blanc. Seuls les insectes rivalisent de couleurs : on compte ici plus de 50 espèces de libellules et 329 espèces de papillons. Les plus aventureux attendront la tombée du jour pour assister au ballet des chauves-souris ou des castors européens, affairés sur les rives. De là l’impression d’assister à un concert où les éléments - le ciel, l’eau et la terre - se répondent.