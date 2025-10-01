Autoroute A83

Aire de Les Brouzils

Vous circulez sur l’autoroute A83 ? Retrouvez toutes vos boutiques, enseignes de restauration, stations-services et installations disponibles sur l’aire de Les Brouzils.

L'Aire de Les Brouzils vous accueille lors de vos trajets sur l'autoroute A83

Services disponibles sur l’aire :

Boutiques et restaurants disponibles sur l’aire :

Enseignes de carburant disponibles sur l'aire :

DYNEFFDYNEFF

Tarifs des carburants :

Opérateurs de recharge électrique disponibles sur l'aire :

Prises disponibles :

Plus d’aires d’autoroute sur l’A83

Nantes

Niort

S’évader à proximité de l’autoroute A83

S’évader à proximité de l’autoroute A83

A83, Vendée
Château de Tiffauges
Découvrir

Partez à la découverte des trésors touristiques qui jalonnent votre voyage sur l'autoroute A83

plus de destinations
A11, Loire-Atlantique
Place Royale