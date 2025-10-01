Autoroute A72
Aire de La Plaine Du Forez Est
Vous circulez sur l’autoroute A72 ? Retrouvez toutes vos boutiques, enseignes de restauration, stations-services et installations disponibles sur l’aire de La Plaine Du Forez Est.
L'Aire de La Plaine Du Forez Est vous accueille lors de vos trajets sur l'autoroute A72
Services disponibles sur l’aire :
Boutiques et restaurants disponibles sur l’aire :
Enseignes de carburant disponibles sur l'aire :
Tarifs des carburants :
Opérateurs de recharge électrique disponibles sur l'aire :
Prises disponibles :
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