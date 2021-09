Château de la Bâtie d’Urfé

A l’intérieur, Claude d’Urfé a laissé éclater sa passion pour les arts, son raffinement, mais aussi et surtout sa personnalité détonante. Vous êtes chez un érudit du XVIe siècle, dans un chez-lui qui reflète son univers intérieur où se mélangent culture, spiritualité, religion et technique. Un bouillonnement d’influences. La chapelle en est une parfaite illustration. Surchargée de fresques ciselées, elle témoigne du riche carnet d’adresses du maître des lieux : tableaux de maîtres de l’époque, faïences d’inspiration italienne, autel de marbre noble. On n’attend pas pareille magnificence dans une si petite chapelle. Cette dernière n’est pourtant pas l’attraction principale de la Bâtie d’Urfé. Par une porte discrète, vous accédez à un lieu étonnant et unique en son genre : la salle des Rocailles, ou grotte des Rafraîchissements. Sur des concrétions rocheuses, Claude d’Urfé a exprimé toute sa folie par l’ajout de fresques mythologiques entièrement constituées d’éléments naturels. Vous voici donc épié par un Poséidon à la barbe de coquillages, par des divinités de galets et de schiste. Insolite et dépaysant.