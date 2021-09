Safari Parc de Peaugres

Entre Saint-Etienne et Romans-sur-Isère, non loin de l’A7, le nord de l’Ardèche se transforme en savane africaine lorsque vous vous approchez du Safari de Peaugres, le parc animalier ouvert en 1974. Dans ces 80 hectares de nature sauvage, venez découvrir près de 1 000 individus pour 127 espèces animales, dont une trentaine menacée et aujourd’hui protégée. Mais le Safari de Peaugres n’est pas un zoo ordinaire. Une fois arrivé sur le site, vous trouvez immédiatement deux lieux bien distincts : le parc à pied et le parc en voiture. Au volant de votre propre véhicule, partez à la rencontre d’animaux sauvages venus d’Afrique comme le charismatique rhinocéros ou les gigantesques éléphants et girafes. C’est un spectacle inoubliable que celui de gazelles et d’antilopes partant au galop. Au bout de quelques virages, vous quittez la brousse africaine pour vous retrouver au cœur d’une forêt américaine. L’ours et le bison sont rois ici et vous dévoilent leur territoire de 13 hectares. Une heure durant, le spectacle de Dame Nature vous promet de beaux souvenirs.