La Diana - Société Historique et Archéologique du Forez

La salle héraldique Diana a connu une histoire mouvementée. Elle sert de salle de réunion des Etats de Forez jusqu’en 1531, puis manque de disparaître en 1789. Le cloître est dévasté, la salle transformée en grange et en écurie… Le bâtiment échappe miraculeusement à la ruine et, à la fin du XIXe siècle, est racheté par un ministre de Napoléon III, le duc de Persigny. Ce Forézien avisé restaure l’édifice à la façon de Viollet-le-Duc, puis le confie à une société savante. Elle reprend le nom de la Diana. Et l’a d’ailleurs gardé jusqu’à maintenant. Le duc de Persigny fait construire les façades est et ouest dans un style néo-gothique caractéristique. Il installe une grande cheminée intérieure et les vitrines de l’immense bibliothèque. Elle contient 30 000 volumes… Car cette salle Diana apparaît désormais comme un symbole de savoir. La Société historique et archéologique du Forez la Diana inaugure un musée archéologique en 1884. Et mène encore aujourd’hui d’importantes recherches sur l’histoire du Forez.