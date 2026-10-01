Services et aires, Environnement
Une station de recharge puissante pour les poids lourds électriques inaugurée à Vierzon
Voltix inaugure la station de recharge la plus puissante de France dédiée aux poids lourds électriques. Située à Vierzon près des autoroutes A20, A71 et A85, cette nouvelle station équipée de 4 bornes permet une recharge entre 30 et 45 minutes. Elle ouvre la voie à la mobilité longue distance pour les poids lourds électriques.
La station de recharge pour poids lourds électriques la plus puissante de France
C’est une avancée majeure pour la mobilité longue distance des poids lourds électriques. Voltix, filiale du Groupe VINCI, inaugure le vendredi 2 octobre 2026 à Vierzon (Cher) la première station de son réseau de recharge électrique dédiée aux poids lourds. Dotée de 4 points de recharge (avec l’objectif d’en installer 8 à terme) d’1,5 mégawatt chacun, il s’agit, à ce jour, de la station la plus puissante de France destinée au transport routier de marchandise. Elle permet aux camions de récupérer leur autonomie en seulement 30 à 45 minutes, soit le temps de pause réglementaire imposé toutes les 4h30. Chacun est équipé d’un double connecteur CCS et MCS (Megawatt Charging System), la technologie de recharge des camions les plus récents.
Au croisement des autoroutes A20, A71 et A85
Le choix de Vierzon répond à une logique de flux logistique : la ville se situe à l’intersection de l’autoroute A20 (l’axe Paris-Toulouse), de l’A71 vers Clermont-Ferrand et de l’A85 en direction de Tours et de la façade atlantique. Cette position au cœur de ce « corridor » central et stratégique en France pour les déplacements routiers répond aux besoins identifiés par l’étude sur la recharge en itinérance des poids lourds publiée en mars 2024 par VINCI Autoroutes, Enedis et TotalEnergies avec 6 constructeurs européens. Selon cette étude, 12 200 points de recharge seront nécessaires en France à l’horizon 2035.
Premier levier pour décarboner le secteur des transports
L’enjeu d’un tel déploiement est majeur. Le transport routier assure 89% du transport intérieur terrestre de marchandises en France et 7,4% des émissions nationales de gaz à effet de serre. L’électrification des poids lourds est identifiée comme le premier levier pour décarboner le secteur d’ici à 2050. Une tendance déjà marquée puisque les immatriculations de poids lourds ont été multipliées par 30 depuis 2021. Financée conjointement par VINCI Concessions, Epopée Gestion et ADEME Investissement, la station de Vierzon ouvre la voie à la mobilité électrique longue distance pour les poids lourds sur l’autoroute.
A propos de Voltix
Filiale du Groupe VINCI, Voltix est un opérateur d’infrastructures de recharges publiques dédiées aux poids lourds. Il déploie, le long des grands axes routiers français et européens, un réseau de recharge ultra-rapide avec l’ambition de rendre le transport de marchandises décarboné accessible à l’ensemble des transporteurs. L’objectif est l’installation de 50 stations de recharge opérationnelles d’ici à 2028.