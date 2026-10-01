Une station de recharge puissante pour les poids lourds électriques inaugurée à Vierzon

C’est une avancée majeure pour la mobilité longue distance des poids lourds électriques. Voltix, filiale du Groupe VINCI, inaugure le vendredi 2 octobre 2026 à Vierzon (Cher) la première station de son réseau de recharge électrique dédiée aux poids lourds. Dotée de 4 points de recharge (avec l’objectif d’en installer 8 à terme) d’1,5 mégawatt chacun, il s’agit, à ce jour, de la station la plus puissante de France destinée au transport routier de marchandise. Elle permet aux camions de récupérer leur autonomie en seulement 30 à 45 minutes, soit le temps de pause réglementaire imposé toutes les 4h30. Chacun est équipé d’un double connecteur CCS et MCS (Megawatt Charging System), la technologie de recharge des camions les plus récents.