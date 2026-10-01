VINCI Autoroutes et La Provence publient un supplément sur l’évolution des mobilités

Découvrez le supplément de La Provence sur l’évolution des mobilités, en partenariat avec VINCI Autoroutes Décarbonation des déplacements, développement des mobilités partagées, électrification des usages, intermodalité ou encore adaptation des infrastructures face au changement climatique : ce supplément de 8 pages met en lumière les actions engagées par VINCI Autoroutes au service des territoires et des usagers. Cette édition accorde également une place importante aux regards extérieurs. Élus, représentants de l'État, acteurs du tourisme, experts, universitaires, associations et partenaires économiques y partagent leurs analyses et leurs convictions sur les enjeux de mobilité qui façonnent l'avenir de notre région.



Au fil des pages, le supplément illustre une conviction forte : les mobilités de demain seront plus décarbonées, mais aussi plus collectives, plus connectées et construites en coopération avec l'ensemble des acteurs du territoire. Cette publication est également le fruit d'un travail collectif mobilisant de nombreux collaborateurs de VINCI Autoroutes, dont les expertises et les témoignages viennent enrichir les contenus présentés.



Cette année encore, le supplément consacre une page entière à la sécurité de nos équipes et des intervenants sur autoroute tandis qu'une autre page met en lumière les actions menées pour valoriser les territoires traversés, faisant de nos aires de services de véritables vitrines du patrimoine, de la culture et du tourisme local.