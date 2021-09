C’est l’heure des vacances et des grands départs ! Comme chaque année, nous vous attendons nombreux sur nos aires d’autoroutes. Cette année encore, nous renouvelons nos Etapes #BienArriver pour vous offrir une pause de qualité et vous permettre de rejoindre votre destination en toute sérénité. Cette année, 26 aires du réseau VINCI Autoroutes participent à l’opération qui a lieu tous les vendredis et samedis, du 2 juillet au 21 août 2021. Pour reconnaître nos équipiers, rien de plus simple ! Ils sont facilement repérables grâce à leur polo blanc et bleu. Au programme : des animations, des expositions, des Espaces pique-nique… le tout placé sous le signe la biodiversité et de l’environnement.