Cette année, la Fondation VINCI Autoroutes vous accueille tous les week-ends du vendredi 8 juillet au samedi 13 août 2022. Les équipiers seront ravis de vous remettre l’un des 12 ouvrages sélectionnés lors de votre passage sur nos animations #BienArriver. Prolongez votre pause et commencez votre voyage grâce à l’un des romans sélectionnés par le parrain de l’opération. Vous pourrez également rencontrer David Foenkinos le 8 juillet 2022 sur l’aire de Limours Janvry (autoroute A10) à l’occasion de l’inauguration de l’événement.



En complément, une opération de prévention du jet de mégots sauvage et du « risque incendie » se déroulera du 8 juillet au 13 août 2022 sur 6 aires des axes méditerranéens A61, A7 et A9 du réseau VINCI Autoroutes. Cette opération est menée en partenariat avec l’Entente Valabre et les Comités communaux feux de forêts et les SDIS. Une exposition de photographies de Camille Moirens, et des panneaux présentant les conséquences des incendies seront visibles sur ces 6 aires. Des kits pour enfants « Kiduki » seront également offerts aux familles, et près de 25 000 cendriers de poche seront distribués aux fumeurs sur l’ensemble des aires animées de l’été.



Enfin, pour prévenir le risque de somnolence et d’hypovigilance, la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable invite tous les voyageurs à faire une pause réparatrice sur l’aire de Limours Janvry à l’occasion du week-end de la sieste les 22 et 23 juillet 2022. Pour l’évènement, des « cocons de sieste » avec des podcasts de relaxation seront à votre disposition. Profitez-en également pour venir échanger avec des spécialistes du sommeil ainsi que des sophrologues.