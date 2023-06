Les longs trajets sont souvent source d’impatience à l’arrière de la voiture. Profitez d’une pause sur l’une des animations #BienArriver pour permettre à vos enfants de se défouler sur notre circuit pédagogique. La Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable met à votre disposition des petits véhicules à volant ainsi qu’une reproduction au sol d’une autoroute miniature. L’objectif étant de sensibiliser toute la famille aux règles de bonne conduite sur la route.



Vos enfants adoreront se mettre en situation en incarnant à tour de rôle un automobiliste, un patrouilleur ou même un dépanneur. Un accident sur le circuit ? Vite le patrouilleur doit intervenir pour mettre en sécurité les autres automobilistes et faire intervenir la dépanneuse pour remorquer le véhicule accidenté.



En exclusivité cette année, la Fondation VINCI Autoroutes a noué un partenariat avec Les Mini Mondes, spécialiste français des contenus pédagogiques pour enfants et des jouets responsables fabriqués en France. Vos enfants pourront ainsi découvrir sur les aires de Port Lauragais Sud (A61) et Agen Portes d’Aquitaine (A62) un circuit pédagogique entièrement repensé où de nombreux défis les attendent.