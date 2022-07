VINCI Autoroutes, le fonds de dotation PICOTY et AVIA PICOTY se mobilisent une nouvelle fois pour accueillir The SeaCleaners Summer Tour, cet été, sur vos aires d’autoroute. Cinq étapes estivales pour vous permettre de découvrir comment lutter contre la pollution plastique océanique.

Du 8 juillet au 20 août, dans le cadre des animations #BienArriver, le Summer Tour de l’association The SeaCleaners s’arrêtera les vendredis et samedis sur 5 aires du réseau VINCI Autoroutes pour vous proposer des ateliers de sensibilisation sur l’importance de combattre la pollution plastique océanique. Venez à la rencontre des bénévoles de l’association pour apprendre, à travers des ateliers ludiques et pédagogiques, les bons gestes pour préserver les océans. Au programme des jeux pour toute la famille :

Une épreuve de Chamboule Tout, pour mettre en avant les principaux chiffres de la pollution plastique ;

Une partie de Mantawa, le célèbre jeu de l’oie conçu par l’association pour permettre de découvrir la biodiversité marine ;

Un jeu Memory pédagogique pour proposer des alternatives simples au plastique …

Une expérience immersive vous sera également proposée pour permettre aux petits et grands d’évoluer, grâce à des casques de réalité virtuelle, sur le Manta, le futur bateau-usine unique en son genre qui aura pour mission de collecter, traiter et valoriser les macrodéchets plastiques récupérés au niveau des embouchures des grands fleuves, des estuaires et le long des côtes.



La maquette du Manta à l’échelle 1/70ème sera également visible lors de ces animations*.