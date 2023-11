C’est le carrefour mondial du véhicule industriel et urbain . Tous les 2 ans le salon SOLUTRANS réunit durant 5 jours l’ensemble des professionnels du transport routier et urbain. Le thème de cette année ? « Transition énergétique, tous acteur d’une filière plus verte ».



Transporteurs, constructeurs, fédérations de poids lourd… pas moins de 60 000 visiteurs sont attendus pour parler innovation dans les transports routiers de demain. Parmi les 1000 exposants présents sur place, retrouvez le stand commun VINCI Autoroutes /Axxès / Ulys. Venez à notre rencontre du mardi 21 au samedi 25 novembre 2023 pour parler sécurité sur autoroute, découvrir l’EMA notre Ecole des Métiers de l’Autoroute , retrouver nos solutions télépéage ULYS destinés aux professionnels de la route, et bien sûr échanger avec nos équipes autour de la décarbonation des transports.



SOLUTRANS, c’est également de nombreuses conférences parmi lesquelles une plénière d’ouverture le mardi 21 novembre ainsi qu’une table ronde le jeudi 23 novembre au cours desquelles nous interviendrons pour parler transition énergétique dans le secteur des transports. Louis Du Pasquier, directeur des mobilités décarbonées de VINCI Autoroutes reviendra notamment sur les solutions de recharge en itinérance pour les poids lourd électriques.



On vous attend nombreux sur notre stand !