De passage sur l’autoroute A10 en région parisienne ? Faites une halte au parc multimodal de Longvilliers qui propose un marché de Noël les 14 et 16 décembre de 16h à 20h. Plus au sud, toujours sur l’A10, en direction de Bordeaux, vous trouverez de délicieuses huîtres vendéennes et des chocolats artisanaux sur l’aire de Poitou Charentes Nord. Des produits également disponibles sur l’aire de la Vendée, sur l’A83. Vous avez pensé à tout, sauf à l’entrée pour votre repas de Noël ? En Dordogne, l’aire du Manoire située sur l’autoroute A89 propose un succulent foie gras de canard du Périgord de la Maison Lembert, médaille d’or au concours général agricole 2020. Du foie gras que vous retrouverez également sur l’aire du Chavanon et sur l’aire de Port Lauragais Sud, sur l’A61. Enfin, les voyageurs qui descendent plus au Sud, auront également plaisir à trouver de belles huîtres de Méditerranée (des huîtres de Camargue et des huîtres de l’étang de Thau) sur les aires de Loupian et Mèze sur l’A9 et sur l’aire de Lançon de Provence sur l’A7.