Comme l’évoque son titre « Partage de la route : Pousse-toi que je m’y mette ! », l’étude montre que les usagers de la route et de l’espace public sont peu enclins à faire de la place aux autres ! La preuve, 33 % des automobilistes et 57 % des motards déclarent qu’il leur arrive d’empiéter sur les sas à vélo. 6 cyclistes sur 10 confessent circuler sur les trottoirs, tandis que 87 % des piétons n’hésitent pas à traverser en dehors de tout passage protégé. Ces comportements ont pour conséquence de créer un climat très tendu sur la route. Quel que soit le mode de déplacement, la cohabitation avec les autres usagers est source d’anxiété et de tensions. Comme en 2022, 96% des usagers de la route avouent avoir peur du comportement à risque des autres. Que ce soit la résistance au partage de la route ou le sentiment d’être en danger, chacun trouve une « bonne excuse » pour ne pas respecter les espaces réservés à certaines catégories d’usagers.



Ces prises de risques et infractions communes à l’ensemble des usagers peuvent avoir des conséquences graves : usage du téléphone en circulant ou en marchant, non-respect du feu rouge ou du « petit bonhomme rouge » notamment. Signe positif de cette étude, les « multi-usagers » c’est-à-dire ceux qui utilisent plusieurs mode de déplacement, semblent faire preuve de plus de prudence vis-à-vis des autres usagers. De plus, la France semble faire figure de bonne élève concernant la pratique du vélo. Près d’1 cycliste régulier sur 2 porte un casque lorsqu’il se déplace, soit beaucoup plus que la moyenne européenne. En revanche, près d’1 sur 3 déclare circuler la nuit sans dispositif lumineux ni équipement réfléchissant. Des comportements, là encore, à améliorer !

Découvrez dans le détail la 3e édition de l’étude sur le « Partage de la route » sur le site de la Fondation VINCI Autoroutes : fondation.vinci-autoroutes.com