Mis en service prochainement, la création du nouvel échangeur de Saran-Gidy, couplée à l’élargissement de l’autoroute A10 à 2x4 voies entre les bifurcations A10/A19 et A10/A71, apportera une réponse concrète aux besoins de fluidité dans la métropole orléanaise. Un trafic plus fluide qui contribuera également à réduire l’empreinte carbone des usagers et à renforcer la sécurité. Ces nouveaux aménagements vont également participer au développement du dynamisme économique du territoire. Le nord-ouest de la métropole compte en effet parmi les secteurs les plus dynamiques et attractifs du Loiret. Le Pôle 45, situé sur les communes d’Ormes, de Saran, d’Ingré et de Gidy, se développe de manière continue et accueille régulièrement de nouvelles activités. Grâce à ces aménagements, les entreprises et les acteurs économiques bénéficient d’un accès facilité à l’autoroute A10 par l’ouest.