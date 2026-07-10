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Pierre Perret à la rencontre de ses lecteurs sur l’aire qui porte son nom
Le 11 juillet 2026, l’aire Pierre Perret située sur l’aire de Garonne (A62) accueille son invité le plus emblématique. De 12h à 15h, le chanteur, auteur et écrivain ira à la rencontre des voyageurs pour une séance de dédicaces autour de son dernier livre, Mémé Anna.
Venez rencontrer Pierre Perret, samedi 11 juillet 2026, pour une séance de dédicace sur l’aire de Garonne
De passage sur l’autoroute A62 samedi 11 juillet 2026 ? Venez profiter d’un moment privilégié sur l’aire de Garonne entre Agen et Montauban. Pierre Perret sera présent sur l’aire qui porte son nom pour dédicacer son dernier ouvrage, Mémé Anna, de 12h à 15h. Dans ce nouveau livre, l’artiste rend hommage à sa grand-mère Anna, figure fondatrice de son enfance et de son œuvre. À travers ce récit intime, il retrace le parcours d’une femme marquée par les épreuves mais animée d’une force de caractère hors du commun. Ce troisième volet autobiographique éclaire également les thèmes qui traversent depuis toujours les chansons de Pierre Perret : la transmission, la tendresse, la justice sociale et l’attention portée aux plus fragiles.
Une aire dédiée à l’enfant du pays
Une aire dédiée à l’enfant du pays Inaugurée en septembre 2023 par VINCI Autoroutes, l’aire Pierre Perret est installée sur l’aire de Garonne, sur l’autoroute A62, à proximité de Castelsarrasin, ville natale du chanteur. Pensée comme un lieu de découverte et de détente, elle invite les voyageurs à parcourir les grandes étapes de la vie et de la carrière de l’artiste. Une statue de Pierre Perret accueille les visiteurs, tandis que plusieurs panneaux pédagogiques retracent son histoire, son attachement au territoire et son amour de la langue française. Avec la venue de l’artiste le 11 juillet 2026, l’aire prend une dimension encore plus vivante. Cette séance de dédicaces offrira aux voyageurs une occasion rare d’échanger avec l’un des artistes les plus populaires de la chanson française, au cœur d’un espace qui célèbre son parcours.
Rendez-vous le samedi 11 juillet 2026, de 12h à 15h, sur l’aire Pierre Perret (aire de Garonne, A62) pour une séance de dédicaces de Mémé Anna.
Soirée musicale autour de Pierre Perret le 17 juillet 2026 !
L’aire de Garonne-Pierre Perret organise une soirée musicale le vendredi 17 juillet 2026 à partir de 19h. À cette occasion, le groupe local NouS Toulouse reprendra les chansons incontournables de Pierre Perret. Les équipes du restaurant L’Authentique proposeront un menu dans l’esprit guinguette. Petits et grands pourront également profiter d’animations gratuites : sculpteur de ballons, caricaturiste et atelier maquillage. Une belle occasion de découvrir cette aire et son parcours dédié au chanteur originaire de Castelsarrasin !