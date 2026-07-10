Pierre Perret à la rencontre de ses lecteurs sur l’aire qui porte son nom

Une aire dédiée à l’enfant du pays Inaugurée en septembre 2023 par VINCI Autoroutes, l’aire Pierre Perret est installée sur l’aire de Garonne, sur l’autoroute A62, à proximité de Castelsarrasin, ville natale du chanteur. Pensée comme un lieu de découverte et de détente, elle invite les voyageurs à parcourir les grandes étapes de la vie et de la carrière de l’artiste. Une statue de Pierre Perret accueille les visiteurs, tandis que plusieurs panneaux pédagogiques retracent son histoire, son attachement au territoire et son amour de la langue française. Avec la venue de l’artiste le 11 juillet 2026, l’aire prend une dimension encore plus vivante. Cette séance de dédicaces offrira aux voyageurs une occasion rare d’échanger avec l’un des artistes les plus populaires de la chanson française, au cœur d’un espace qui célèbre son parcours.



Rendez-vous le samedi 11 juillet 2026, de 12h à 15h, sur l’aire Pierre Perret (aire de Garonne, A62) pour une séance de dédicaces de Mémé Anna.