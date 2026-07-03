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« Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire » : une pause lecture sur la route des vacances
L’opération « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire » organisée par la Fondation VINCI Autoroutes revient cet été 12 aires du réseau VINCI Autoroutes. Offrez-vous une « pause lecture » sur la route de vos vacances et repartez avec un livre de la sélection du parrain de cette 8e édition, l’écrivain Hervé Le Tellier.
L’opération « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire » s’installe jusqu’au 8 août sur la route de vos vacances
Une parenthèse « lecture » sur la route des vacances… C’est ce que vous propose la Fondation VINCI Autoroutes avec l’opération « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire ». Du 3 juillet au 8 août 2026, 12 aires du réseau VINCI Autoroutes se transforment en bibliothèques à ciel ouvert pour vous offrir un moment de détente lors de vos trajets cet été. Le coup d’envoi a été donné vendredi 3 juillet sur l’aire de Saint-Rambert-d’Albon sur l’A7 par le parrain de cette 8e édition, Hervé Le Tellier. L’auteur de Toutes les familles heureuses et de Assez parlé d’amour, prix Goncourt 2020 pour son best-seller L’Anomalie, a sélectionné pour vous 14 livres dont deux livres jeunesse. Lors de votre pause sur l’une des aires participantes, vous pourrez repartir avec l’un des livres de la sélection, offert par la Fondation VINCI Autoroutes.
Partager le plaisir de la lecture et prolonger la pause
Après Lilia Hassaine, Sylvain Tesson, Karine Tuil, David Foenkinos, Marie Desplechin, Erik Orsenna et Olivier Rolin, c’est au tour de Hervé Le Tellier de partager ses coups de cœur pour cette nouvelle édition de « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire ». Ce sont ainsi 20 000 livres qui seront offerts au cours de l’été par la Fondation VINCI Autoroutes, en partenariat avec les éditions Gallimard et sa collection Folio, le ministère de l’Education nationale et son opération « Cet été, je lis », le Centre national du livre (CNL) dans le cadre de « Partir en livre » ainsi que l’association Lire et faire lire. Une initiative unique en son genre qui répond à un double engagement de la Fondation VINCI Autoroutes : favoriser l’ouverture d’esprit, la découverte et le respect des autres par la lecture et prévenir le risque de fatigue et de somnolence au volant en incitant les vacanciers à prolonger leur temps de pause lors des longs trajets.
Découvrez dans le détail l’édition 2026 de « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire » sur le site de la Fondation VINCI Autoroutes.