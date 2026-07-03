Après Lilia Hassaine, Sylvain Tesson, Karine Tuil, David Foenkinos, Marie Desplechin, Erik Orsenna et Olivier Rolin, c’est au tour de Hervé Le Tellier de partager ses coups de cœur pour cette nouvelle édition de « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire ». Ce sont ainsi 20 000 livres qui seront offerts au cours de l’été par la Fondation VINCI Autoroutes, en partenariat avec les éditions Gallimard et sa collection Folio, le ministère de l’Education nationale et son opération « Cet été, je lis », le Centre national du livre (CNL) dans le cadre de « Partir en livre » ainsi que l’association Lire et faire lire. Une initiative unique en son genre qui répond à un double engagement de la Fondation VINCI Autoroutes : favoriser l’ouverture d’esprit, la découverte et le respect des autres par la lecture et prévenir le risque de fatigue et de somnolence au volant en incitant les vacanciers à prolonger leur temps de pause lors des longs trajets.



Découvrez dans le détail l’édition 2026 de « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire » sur le site de la Fondation VINCI Autoroutes.